Cuộc tình bi kịch của cô gái trẻ bị người tình thiêu sống

Đôi tình nhân thường xuyên cãi vã vì người đàn ông không muốn kết hôn. Đỉnh điểm, anh ta tưới xăng tự thiêu rồi ôm người tình cùng chết.

Sau một tuần điều trị với vết bỏng toàn thân, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, trú thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong. Đây cũng là cái kết một cuộc tình đau lòng của một thiếu nữ với người đàn ông ghen tuông mù quáng, tưới xăng tự thiêu rồi ôm chặt người yêu để chết cùng.

Trước đó, khoảng 13 ngày 16/11, tại khu tập thể Đông Trà Bồng, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, mọi người đang ngủ trưa bỗng nghe tiếng kêu cứu của một thiếu nữ nên vội vàng chạy qua thì phát hiện nhà C2 của khu tập thể này bị cháy, khói đen bốc lên nóc nhà.

Sau khi đập cửa vào trong, mọi người phát hiện chị Duyên bị ngọn lửa bao trùm, quần áo cháy rụi, chiếc giường và một số vật dụng cũng đang bị bốc cháy. Ngay sau đó, người dân dập tắt ngọn lửa và đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam.

Ngoài ra, người dân phát hiện trong căn nhà còn có một thi thể nam giới bị cháy đen và đã tử vong. Nạn nhân nam là anh Nguyễn Văn Diễn (46 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là bạn trai của chị Duyên. Căn nhà bị cháy này là do anh Diễn thuê để sống chung với chị Duyên gần 2 tháng nay.

Chị Duyên lúc đang điều trị tại bệnh viện trung ương Quảng Nam.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (45 tuổi), chị ruột nạn nhân Duyên, cho biết: “Diễn và Duyên yêu nhau gần 4 năm nay và cũng từng về sống chung ở nhà cha mẹ Duyên. Nhưng khoảng 2 tháng nay, Diễn thuê nhà tập thể để 2 người sống riêng. Mười ngày trước khi xảy ra vụ việc, hai người giận nhau nên Duyên ôm con gái về ở với mẹ. Đến ngày 16/11, Duyên bảo sẽ lên khu tập thể gặp Diễn lần cuối vì anh ta bảo sắp đi Lâm Đồng tìm việc làm thì gặp sự việc đau lòng này”.

Khi sự việc xảy ra, nhiều dân địa phương cho rằng đây là một vụ tai nạn do sơ ý gây cháy nhà, có người đoán anh Diễn lâm nợ nần vì thua cá độ bóng đá và chơi số đề. Lại có thông tin rằng người yêu cũ của Duyên vừa ra tù, chính người này đã phóng hỏa đốt đôi tình nhân này. Tuy nhiên, phần lớn người dân khẳng định do bế tắc trong mối quan hệ với Duyên nên Diễn tự thiêu và muốn người yêu chết cùng.

Qua kết quả điều tra từ cơ quan công an, nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà tự châm lửa đốt, nguồn cháy là do xăng gây ra. Kết quả này cũng trùng khớp với những lời kể của nạn nhân Duyên trước khi rơi vào hôn mê.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan (65 tuổi, mẹ chị Duyên) kể lại: “Trên đường đến bệnh viện, Duyên vẫn còn tỉnh táo và kể với bà rằng, sau khi ăn trưa cùng Diễn, cô lên giường ngủ, thì bỗng nhiên thấy toàn thân nóng, thức giấc thì thấy ngọn lửa bốc cháy toàn thân Diễn và anh ta ôm chặt toàn thân mình. Sau đó, Duyên cố hết sức đẩy Diễn ra nhưng vì thân hình to lớn của Diễn đè lên người nên khi thoát ra khỏi Diễn, toàn thân Duyên cũng cháy như ngọn đuốc. Trong lúc hoảng loạn, Duyên vẫn kịp nhìn thấy Diễn nằm bất động trong đám lửa”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đau lòng trước cái chết bất thường của con gái mình.

Theo lời kể của một số nhân viên cùng làm chung với anh Diễn, Diễn rời nhà máy với một can xăng trong tay. Một người hỏi Diễn mang xăng về làm gì, Diễn trả lời rằng: "Ngày mai các anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa đâu". Trước đó, Diễn đã đến máy ATM rút 10 triệu đồng rồi gửi cả tiền và thẻ ATM cho một người đồng nghiệp nhờ chuyển cho con Diễn.

Trước đó, Diễn có vợ và sinh được 3 người con gái. Con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, con thứ 2 đang học trung học, con út mới được 9 tuổi. Nhiều người dân cho biết, vợ chồng Diễn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân chính là do sinh con một bề. Cũng bởi lý do đó, Diễn thường có những mối quan hệ ngoài luồng nhằm “kiếm con trai nối dõi”.

Năm 2012, Duyên gặp Diễn, lái xe cho nhà máy đóng tàu ở gần nhà Duyên. Thường lui tới thôn Tân Hy, thấy cô gái một con xinh đẹp mặn mà nên Diễn buông lời tán tỉnh. Diễn bảo với cô gái, mình đã ly dị vợ, đang sống độc thân. Sau mối tình đầu dang dở, Duyên đã khép cửa lòng nhưng trước những lời đường mật của người đàn ông từng trải, cô cũng xiêu lòng chấp nhận mối quan hệ yêu đương. Yêu nhau được một thời gian, Duyên mới biết, thật ra anh ta chỉ mới ly thân chứ chưa hề ly dị vợ.

Cô đành chấp nhận mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng với Diễn. Nói về chuyện này, bà Lan cho biết, Diễn theo Duyên về ở chung với gia đình bà và được vợ chồng bà xem như con rể.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã có một con nhỏ trước khi quen Diễn.

Trong thời gian 4 năm yêu nhau, Diễn tỏ ra rất yêu thương, chiều chuộng người tình. Diễn không cho cô đi làm bất cứ việc gì ngoài việc chăm con và lo cơm nước. Ai hỏi, anh ta cũng bảo lương mình đủ nuôi "vợ". Tuy “vợ chồng” Diễn không xảy ra mâu thuẫn lớn nhưng thỉnh thoảng cũng có cãi vã, nguyên nhân là vì Diễn ghen tuông thái quá. Do không đi làm nên Duyên có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô thường đi chơi đây đó. Vì chuyện này, Diễn càng ngày càng nổi thói ghen tuông.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (23 tuổi, bạn thân của chị Duyên) cho biết: “Họ thường xuyên cãi cọ vì tính hay ghen của Diễn. Nhiều lần Duyên tâm sự với bạn, muốn nên duyên vợ chồng với Diễn bằng một đám cưới nhưng anh ta cứ khất lần. Thậm chí có lúc hai người giận nhau, Diễn nói thẳng rằng chỉ muốn sống chung như vậy chứ không cưới. Buồn vì không có danh phận, nhiều lần Duyên muốn chia tay nhưng vì quá yêu nên cô ấy vẫn duy trì quan hệ này”.

Chị Hạnh cho biết: “Diễn rất ham mê số đề và cá độ bóng đá nên nợ nần rất nhiều. Mới đây, anh ta còn nhờ tôi vay giúp 26 triệu đồng để trả nợ. Giờ thì cái Duyên đã vĩnh viễn ra đi, để lại đứa con 5 tuổi không có cha lại mồ côi mẹ, thật là đau xót”.

Theo Công An TP HCM