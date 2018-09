Cuộc tháo chạy trong đêm của cư dân chung cư cháy ở Sài Gòn

Bị bủa vây bởi cột khói đen kịt và những âm thanh hoảng loạn, người dân sống trong tòa nhà Carina mò mẫm tìm lối thoát.

Trước đấy, chị Nguyễn Thị Thanh Lan, chị ruột của anh Sơn, "điếng người" khi nhận được điện thoại cấp báo của em trai. Cả nhà chị Lan sống gần đó tức tốc chạy sang chung cư thì thấy khói toả nghi ngút. Sau hơn 10 phút gào thét, chị Lan mới thấy em trai, hai đứa nhỏ, mặt ám đầy khói bụi, được đưa ra ngoài. Bọn trẻ, do hít phải quá nhiều khói, bị suy hô hấp nặng và ảnh hưởng đến não. Cả hai cũng bị ngạt nặng nhất trong số các bé cùng chung cư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Anh Sơn cùng vợ và mẹ vợ đều bị bỏng, suy hô hấp do ngạt khí.

Cũng may mắn như nhà chị Mận, gia đình chị Phương ở tầng 8 thoát ra được lúc 4h sáng. Bình thường, gia đình chị ngủ rất sớm, nhưng hôm qua do xem tivi nên thức muộn. Lúc 1h, lửa cháy bùng lên nhưng chỉ đến khi thấy cúp điện, chị Phương mới hay tòa nhà bị cháy. Chị chạy ra ban công và trông thấy bảo vệ đứng dưới hô cháy. Lúc đó, khói đã dày đặc, không thể mở cửa ra được.

Đám cháy làm 13 người tử vong, 28 người khác bị thương. Trong số 13 người chết, có hai nạn nhân tuột tay từ tầng 12 khi cố thoát khỏi đám cháy. Cơ quan điều tra đã thu hệ thống camera, dữ liệu quản lý báo cháy, báo khói, kích hoạt hệ thống tự động... của tòa nhà. Cửa cầu thang thông lên các tầng trên lúc đó mở tung do bị chêm gạch, khiến khói lùa lên rất mạnh. Lúc cứu hộ đến hiện trường, điện đã tắt, không có đèn tín hiệu dẫn đường thoát hiểm cho nạn nhân.

"Nguyên nhân phát cháy tại tầng hầm không loại trừ khả năng do có tác động cài đặt gây nổ. Bởi xe máy phát nổ rất lớn. Tuy nhiên cũng có thể do nổ bình nguyên liệu khi đã cháy", Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) phân tích và yêu cầu điều tra việc cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình, do ai làm.

Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn từng được thông báo trước. 7 tiếng trước khi có cháy, cư dân tòa nhà Carina đã họp với Ban quản trị chung cư để phản ánh các bất cập tại tòa nhà. Trong biên bản cuộc họp, một trong những vấn đề được nêu là nguy cơ cháy nổ. Cư dân yêu cầu quản lý tòa nhà tháo những màn hình quảng cáo trong thang máy vì chắn luồng gió thông hơi ở trần cabin, nhiệt lượng tỏa ra rất lớn.

Việc rò rỉ điện từ các màn hình quảng cáo này gây nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ cháy nổ. Đặc biệt, cư dân cũng phản ánh tình trạng bảo vệ tòa nhà hút thuốc trong hầm giữ xe, khả năng cháy rất cao. Một số căn hộ tại tầng một được cho thuê để kinh doanh, làm kho hàng cũng tiềm ẩn nguy cơ này.

Vụ hỏa hoạn rạng sáng 23/3 khiến nhiều người nhớ lại thảm họa ở tòa nhà ITC 16 năm về trước. Chỉ trong vòng vài chục phút, 60 người bị cướp đi sinh mạng và 70 người khác bị thương. Nguyên nhân sau đó được xác định do các thợ hàn làm bắn tia lửa có nhiệt độ 1.600 - 1.700 độ C vào vật liệu mút nên xảy ra cháy.