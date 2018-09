Cuộc thanh trừng đẫm máu tại câu lạc bộ bia đảo Phú Quốc

Do bị Nguyễn đánh vỡ đầu hơn tháng trước nên Tuấn Em đã dẫn đàn em đi trả thù. Hắn nổ nhiều phát đạn khiến đối thủ và một cô gái vô can tử vong.

Ngày 3/8, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - cho biết, các trinh sát tinh nhuệ nhất đang truy bắt Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em) - nghi can trong cuộc nổ súng tại câu lạc bộ bia Lion Garden Beer Club trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông tối 1/8. An ninh tại các bến xe, bến tàu, sân bay cũng như các con đường có thể rời đảo Phú Quốc đang được kiểm soát gắt gao.

Bên trong quán bia Lion Garden, nơi Tuấn Em rút súng bắn Nguyễn.

Cơ quan công an bước đầu xác định Tuấn Em có mâu thuẫn gay gắt với Nguyễn (19 tuổi) - nhà ở đối diện quán bia. Khoảng hơn tháng trước Nguyễn và Tuấn Em cùng có mặt trong câu lạc bộ bia Lion Garden. Ngồi gần chỗ Nguyễn, Tuấn Em nhiều lần dùng đèn led chiếu vào mặt nam thanh niên cùng những người bạn. Nguyễn bực tức đến nhắc nhở thì xảy ra cự cãi, Tuấn Em đánh cậu tại quán.

Sau đó, Nguyễn được cho là dẫn 4-5 người tìm đánh Tuấn Em vỡ đầu, chảy rất nhiều máu. Liên tục nhiều ngày sau đó, đại ca giang hồ để nguyên vết thương, mang súng đi khắp các quán xá, khu ăn chơi trên đảo Phú Quốc để tìm Nguyễn trả thù nhưng không gặp. Biết sự việc nghiêm trọng, gia đình nam thanh niên nhờ người tìm Tuấn Em xin lỗi và đưa 10 triệu đồng chữa thương.

Tuy nhiên, đêm 1/8, nhóm Tuấn Em tiếp tục tìm đến quán Lion Garden Beer Club. Gặp Nguyễn tại sảnh quán, Tuấn Em chửi vài câu rồi bất ngờ rút súng bắn đối thủ. Nguyễn bỏ chạy nhưng Tuấn Em rượt theo bắn tiếp. Một viên đạn đã trúng chị Trần (ngụ thị trấn Dương Đông) khi chị này đang đứng ở ngoài nghe điện thoại. Nạn nhân chết tại chỗ.

Nguyễn cố chạy ra ngoài cổng nhưng vẫn bị Tuấn Em rượt theo, bắn gục. Đàn em của Tuấn Em được cho là cầm mã tấu đến chém "bồi" vào nạn nhân rồi nhanh chóng chở đại ca rời khỏi hiện trường.

Sự việc gây náo loạn cả khu vực, hàng trăm khách xô nhau bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ hùng hậu của câu lạc bộ bia không dám can ngăn.

Sau khi xảy ra án mạng, quán Lion Graden tạm thời đóng cửa.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/8, Tô Văn Nhàn (tức Nhí, 18 tuổi) và Lê Văn Nghĩa (14 tuổi) bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đảo Phú Quốc. Hai người này được xác định có liên quan đến vụ nổ súng.

Bước đầu Nhàn và Nghĩa khai, tối 1/8 được đại ca Tuấn Em kêu mang mã tấu đến quán Lion Graden để thanh toán Nguyễn vì mối thù trước đó. Đến gần 22h30, cả hai mang "hàng" đến quán gặp Tuấn Em.

Theo một cán bộ điều tra, Tuấn Em là dân "số má" ở Phú Quốc. Anh ta nghiện ma túy hơn 10 năm và có thông tin bị nhiễm HIV. Bình thường Tuấn Em sống khá lặng lẽ, ra đường gặp người quen vẫn chào hỏi vui vẻ. Tuy nhiên khi "vã" quá anh ta cũng nhào vô giật tiền của mấy người đánh bài để mua ma túy sử dụng. Nếu bị truy đuổi thì Tuấn Em giơ kim tiêm dính máu ra dọa.

VnExpress

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi