Cuộc sống sau 5 năm của cô gái bị xăm 'quái thú' lên mặt

Cô gái từng bị chủ đánh ghen xăm hình con rết lên mặt và ngực có câu chuyện tình đẹp như mơ và giờ là mẹ một đứa con trai kháu khỉnh.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ đánh ghen, làm nhục gây xôn xao dư luận xảy ra với người giúp việc quê gốc Nghệ An, làm việc tại Vũng Tàu. Ít ai ngờ sau biến cố ấy, cô gái bị xăm hình con rết vẫn có thể vượt lên số phận nhờ một tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích.

Đứa con kháu khỉnh của vợ chồng Hòa - Giang.

Tại xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, câu chuyện về vụ đánh ghen “có một không hai” và “cô gái có hình xăm con rết” vẫn còn “nóng hổi” như cách đây 5 năm. Từ trong xóm đến ngoài làng, hễ nhắc đến cặp đôi Nguyễn Thị Giang - Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1989) không ai là không biết. Cặp đôi ấy nổi tiếng không phải vì những chuyện đàm tiếu thị phi mà vì “tình yêu cổ tích”. Đầu năm 2015, khi hay tin tình yêu của Hòa và Giang cập bến bờ hạnh phúc, cả xã đều đến chia vui, chúc phúc trong đám cưới.

Căn nhà nhỏ nằm ngay sát mặt đường liên huyện nối Nghi Lộc - Hưng Nguyên là nơi đã vun đắp cho câu chuyện tình cổ tích ấy. Thấy có khách đến, anh Hòa đang ở trong nhà bế con nhỏ vội đặt con xuống giường rồi ra bàn tiếp khách. Ban đầu, anh Hòa còn tỏ ra ái ngại khi đề cập tới chuyện cũ, nhưng sau đó, anh Hòa không ngần ngại gọi vợ bế con ra tiếp chuyện.

Anh Hòa cho biết: “Chúng em cưới nhau được ít lâu thì vợ em có tin mừng và hạ sinh được bé Vàng Anh. Gia đình em hiện sống cùng ông bà và cả các anh chị. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đủ đầy, mà quan trọng nhất là mọi người vui vẻ, hạnh phúc lắm”. Đó là những lời đầu tiên mà chàng “bạch mã hoàng tử” bộc bạch về cuộc sống hiện tại.

Nói về chuyện tình yêu của mình với Giang - người con gái gặp nhiều bất hạnh trong quá khứ, Hòa tâm sự: “Thực tình em với Giang đã quen nhau từ khi còn nhỏ do là người trong xóm, em lại chơi thân với chị gái của Giang, nên chuyện của Giang em biết cả. Ban đầu, khi biết tin Giang đi làm thuê trong Nam bị người ta đánh ghen rồi ép xăm hình con rết, em nghĩ sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Bởi lẽ, ông bà ta có câu “không có lửa làm sao có khói”, người con gái mà để xảy ra chuyện như vậy chắc cũng không tốt đẹp gì”.

Sau đó bẵng đi vài năm, Giang về lại quê chữa bệnh, sinh sống, Hòa cũng như mọi người trong xóm 9 vẫn còn nghi ngại, xa lánh Giang.

Ảnh cưới của Hòa - Giang.

Cố vượt qua bi kịch cuộc đời, Giang tìm cách hòa nhập với mọi người. Tuy nhiên, câu chuyện quá khứ trước kia luôn là rào cản ngăn cách với bất cứ ai có ý định làm quen Giang. Thời gian trôi qua, đến đầu năm 2014, trong một khóa học giáo lý hôn nhân dự bị ở nhà thờ giáo phận Vinh, Hòa và Giang vô tình được xếp học chung khóa. “Lúc ấy em đang có người yêu, còn Giang thì vẫn chưa có. Thấy Giang hát hay, lại thường xuyên sinh hoạt trong đội ca đoàn của nhà thờ, được chọn làm người đọc sách lễ trong các buổi cử hành phụng vụ nên em cũng thấy hiếu kỳ. Lúc ấy em nghĩ, chỉ làm quen nói chuyện cho vui chứ không hề nghĩ đến chuyện yêu Giang”, Hòa kể.

Từ các lần gặp gỡ ngắn ngủi và những câu chuyện chóng vánh, Giang và Hòa trở nên gắn kết với nhau hơn. “Lúc đầu chưa hiểu chuyện còn nghĩ này, nghĩ nọ, nhưng quen nhau lâu dần hiểu con người Giang nên những suy nghĩ trước đây về Giang cũng dần tan biến. Em chỉ nghĩ đơn giản là ai cũng có quá khứ, cũng có những điều không tốt đẹp, nhưng cuộc sống thì phải nhìn vào hiện tại, trông về tương lai chứ không mang chuyện quá khứ ra đánh giá con người. Vì thế, chúng em càng thêm gắn bó nhau”, Hòa tâm sự.

Trái ngược với hoàn cảnh của Giang, Hòa sinh ra trong gia đình nền nếp, khá giả, bố mẹ lại hiền lành nên chuyện Hòa yêu Giang như một cú sốc với gia đình và bạn bè. “Khi bạn bè hay tin em yêu Giang, nhiều người bảo em điên, thần kinh không bình thường mới yêu người có quá khứ như Giang. Rồi khi biết em muốn lấy Giang làm vợ, phía gia đình nhà Giang còn khuyên em suy nghĩ lại, không nên vì tình yêu nhất thời mù quáng. Bởi họ sợ cuộc sống gia đình không êm đẹp sẽ lại gây thêm đau khổ cho Giang một lần nữa. Đó là chưa kể, có người còn đặt điều em lấy Giang vì khoản tiền bồi thường 350 triệu đồng của cô ấy. Đâu ai biết em yêu Giang vì tính cách, vì con người cô ấy. Em lấy Giang vì em nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho Giang và Giang sẽ làm em hạnh phúc. Còn số tiền kia gia đình Giang đã dùng hết từ lâu để trả tiền thuốc men, chữa sẹo cho Giang và chữa bệnh cho em trai Giang”, Hòa cho biết thêm.

Về phần gia đình Hòa, do bị nhiều lời thị phi đàm tiếu, ban đầu cũng ngăn cấm, nhưng khi biết con trai mình yêu Giang chân thành, bố mẹ Hòa cũng hết lòng ủng hộ. Bố của Hòa, ông Nguyễn Văn Vỹ, cho biết: “Hạnh phúc là chuyện trăm năm của con cái, ai lại không muốn con cái lấy được người vợ tốt, sống hạnh phúc. Chúng tôi thấy Giang là đứa con gái ngoan, hiền. Chuyện gì đã qua thì không nên nhắc lại, quan trọng là hai đứa yêu nhau... Từ khi chúng nó cưới nhau về sống với bố mẹ đến giờ, chưa khi nào thấy vợ chồng nó to tiếng, trong gia đình không làm phật ý ai cả”.

Về phần Giang, những biến cố nghiệt ngã đã khiến cuộc đời cô chịu quá nhiều đau khổ. Từ chỗ là người con gái xinh đẹp, thông minh lanh lợi, cô trở nên trầm tính hơn. Những vết sẹo do hình xăm quái ác xưa kia dù đã lành da, mờ nhạt sau khuôn mặt xinh xắn, nhưng nó vẫn là một rào cản vô hình khiến cô ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy vậy, gặp gỡ và nói chuyện với Giang, mọi người vẫn thấy toát lên ở Giang một cảm giác dễ gần. Đặc biệt là lúc hai người kể về chuyện tình yêu đầy sóng gió của họ, gương mặt Giang lại sáng ngời niềm hạnh phúc.

Hiện tại, Hòa và Giang sống hạnh phúc cùng gia đình nhà chồng. Hàng ngày, Giang ở nhà chăm con nhỏ, phụ giúp bố mẹ, còn Hòa đi làm dịch vụ đám cưới. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Hòa cho biết, sắp tới sẽ xin phép bố mẹ cho mở một cửa hàng tạp hóa trước nhà để khi con lớn hơn chút nữa, Giang có nơi kinh doanh buôn bán.

Nguyễn Thị Giang sau khi bị đánh ghen.

Trước đó, tháng 12/2011, Nguyễn Thị Giang đi làm thuê ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị bà chủ nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng nên đã đánh ghen, buộc cạo trọc đầu, ép xăm hình rết lên mặt và ngực. Ngày 20/12, Công an TP Vũng Tàu khởi tố và bắt giam Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, chủ quán cà phê Mỏ Neo) và Nguyễn Thị Hương (quê Nghệ An, là nhân viên của quán) về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 26/8/2014, Hội đồng xét xử TAND TP Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Trâm Anh 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hương 2 năm tù giam, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Kết quả điều tra, Giang bị thương tật 28% do các vết xăm. Các bị cáo sau đó đã phải bồi thường cho nạn nhân hơn 350 triệu đồng.

Theo Báo Giao Thông