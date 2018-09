Cuộc sống của ông lão ăn xin bị cướp vàng

Mọi người cho gì ông ăn nấy, có gì dùng nấy, không có thì nhịn đói, chứ ông không bao giờ bỏ tiền ra mua thứ gì.

Sau khi vụ cướp xảy ra, ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi), người ăn xin vô gia cư, sống tạm bợ quanh khu chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, Đồng Tháp vẫn vui vẻ bình thường, không có biểu lộ gì đau khổ hay tiếc của. Sau khi đến cơ quan công an trình báo, ông lại quay về chợ đi ăn xin tiếp. Hai ngày qua, một người cháu của ông ở Tân Hồng đã lên Tràm Chim đón ông về quê, chờ ngày nhận lại tài sản bị cướp.

Những người bán hàng ở chợ Thực phẩm huyện Tam Nông cho biết, ông Cưng đã ăn xin ở khu chợ này rất lâu, cách đây mấy chục năm. Ông đi ăn xin khắp huyện Tam Nông và các huyện lân cận, nhưng thường nhất là thị trấn Tràm Chim, xem chợ Thực phẩm Tam Nông là “nhà”.

Quê ông ở huyện Tân Hồng cách đó khoảng 40 km, nhưng chưa bao giờ thấy ông về quê hay vợ con đến thăm. Khi có người hỏi chuyện gia đình, ông nói: “Tui chưa có vợ, đi ăn xin để có tiền cưới vợ”.

Người dân cho biết, ông ăn xin nhưng không bao giờ mở miệng xin ai thứ gì, mà chỉ chìa chiếc nón lá ra, ai cho gì thì bỏ vào đó. Ông thường xin khách qua đường, còn người bán hàng ở chợ thì cho ông đồ ăn, thức uống, quần áo cũ... Mọi người cho gì ông ăn nấy, có gì dùng nấy, không có thì nhịn đói, chứ ông không bao giờ bỏ tiền ra mua thứ gì, kể cả thức ăn. Ban ngày ông đi xin, chiều đến ông ra bến sông gần đó tắm giặt. Đến tối ông vào sạp bán quần áo, bán bánh trải chiếu, giăng màn ngủ.

Nơi ông Cưng ngủ hàng đêm.

Ai cũng sững sờ khi nghe tin ông Cưng bị cướp đến 25 cây vàng. Mọi người kể rằng, ông ăn xin được khá nhiều tiền, mỗi ngày ít nhất cũng được trên dưới trăm nghìn, nhưng hầu như ông không dùng tiền mua thứ gì, không ai biết ông giữ tiền làm gì.

Một người bán vải ở chợ cho biết, thỉnh thoảng ông Cưng có đem tiền lẻ đến nhờ bà đổi thành tiền chẵn. Một chủ tiệm vàng ở Tràm Chim tiết lộ, thỉnh thoảng ông Cưng có đến mua nhẫn vàng. Ước tính mỗi tháng ông Cưng xin được hàng triệu đồng. Tính ra mỗi năm ông dành dụm tiền ăn xin mua được cả cây vàng. Cả một đời đi ăn xin, không tiêu xài gì, ông để dành được 25 cây vàng (như lời ông trình báo) là có cơ sở.

Trước đó, ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi) trình báo khi ông đang nằm ngủ tại một sạp bánh trong chợ Tam Nông, bất ngờ có nhiều kẻ xấu dùng vũ lực cướp đi của ông 25 lượng vàng 24K ông giữ trong người. Công an huyện Tam Nông đã tạm giữ 5 người có liên can vào sáng 22/12. Hiện Công an huyện Tam Nông đã thu hồi được 56 chiếc nhẫn vàng (loại trơn) 24k; trong đó có 24 chiếc loại một chỉ, 30 chiếc loại 5 phân, 2 chiếc loại 2 chỉ, tổng cộng hơn 4,2 lượng vàng, cùng gần 30 triệu đồng tiền mặt và một ít trang sức.

Người dân cho rằng, các bị can vì cần tiện nhậu, biết ông Cưng sau một ngày ăn xin có ít tiền trong người nên trấn lột lấy tiền đi nhậu, không ngờ gặp số vàng lớn nên lấy luôn. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, do buổi sáng hôm trước ông Cưng đi mua vàng có người nhìn thấy, đến tối thì vụ cướp vàng diễn ra.

Theo cơ quan công an, những người bị bắt giữ gồm: Trần Quốc Việt (sinh năm 1985), Cao Văn Sang (sinh năm 1994), Lê Đức Duy (sinh năm 1995), Trần Văn Thanh Dân (sinh năm 1996) cùng ngụ khóm 4 thị trấn Tràm Chim và Nguyễn Thái Tài (sinh năm 1996, ngụ phường 3, quận Gò Vấp TP HCM).

Theo Lao Động