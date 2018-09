Cuộc giải cứu hai thiếu nữ giữa rừng sâu

Trước khi được cứu khỏi tay bọn buôn người, những cô gái này vẫn nghĩ đang đến với tình yêu đích thực, đến nơi có cuộc sống sung sướng.

Chiềng Công là một xã biên giới của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nơi có người Mông, người Thái sinh sống. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng trời phú cho những người con gái, phụ nữ nơi này làn da trắng, khuôn mặt trái xoan và đặc biệt là đức tính chịu thương chịu khó, chiều chồng chăm con khéo léo. Có lẽ cũng bởi đặc tính này mà không ít các cô gái ở đây đã trở thành mục tiêu của những kẻ mua bán người.



Cuối tháng 2, sau một lần đi nương rẫy về, chiếc điện thoại của em Mùa Thị Miên ở xã Chiềng Công đổ chuông. Ở đầu bên kia là giọng nói một nam giới. Người này tự xưng tên là Thái, là người Mông ở Trung Quốc. Là con gái đang tuổi cập kê, nên khi thấy người lạ điện thoại tán tỉnh, Mùa Thị Miên không khỏi bẽn lẽn, xấu hổ.



Gần như ngày nào cũng vậy, khi ánh mặt trời khuất bóng phía sau núi, người con trai tự xưng tên là Thái lại gọi điện thoại cho Miên. Bằng giọng nói thủ thỉ, Thái nói gia đình mình ở bên kia biên giới rất giàu có. Việc gọi “nhầm” vào máy điện thoại của Miên có lẽ là duyên trời định, nên muốn kết tóc xe tơ với Miên. Nếu đồng ý làm vợ Thái, Miên không phải lên nương làm rẫy vất vả nữa mà sẽ được sống trong nhung lụa, hàng ngày chỉ việc ra siêu thị mua đồ về nấu ăn. Khi thấy Miên đã dần xiêu lòng, Thái còn hứa hẹn sẽ lo cho cả em gái của Miên là Mùa Thị Bân cũng có cuộc sống giàu sang nếu sang Trung Quốc cùng chị.



Trước viễn cảnh giàu có, được ăn ngon mặc đẹp mà không phải làm lụng vất vả, 2 chị em Mùa Thị Miên và Mùa Thị Bân đã đồng ý sẽ sang Trung Quốc gặp Thái. Qua điện thoại, Thái dặn dò kỹ 2 chị em không được nói chuyện này cho ai biết và sẽ có người đến đón trong thời gian sớm nhất. Ám hiệu để nhận biết là nhạc hiệu tiếng chuông điện thoại trong bộ phim “Hậu duệ mặt trời”. Tuy nhiên, họ không hề biết toàn bộ hoạt động này đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phát hiện và theo dõi.



Đêm 2/4, tại khu vực Cầu Cứng, huyện Mường La, 2 chiếc xe máy lao về phía xã Chiềng Công. Ít phút sau, phía sau chiếc xe máy chở 2 người con gái, theo đường mòn lao ngược trở ra. Lúc này, một tổ công tác của Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Sơn La cùng với các lực lượng phối hợp lặng lẽ, bí mật bám theo. Khi đến khúc cua, dường như nhận thấy điều gì đó bất an, cả hai tên điều khiển xe máy liền hất văng 2 người con gái xuống đường rồi phóng xe bỏ chạy. Hai cô gái được đưa về trụ sở công an để đảm bảo an toàn. Cuộc truy đuổi diễn ra trong đêm, giữa những cung đường rừng quanh co hiểm trở kết thúc khi cả hai tên điều khiển xe máy bị các chiến sĩ công an bao vây, khống chế bắt giữ.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, hai tên trên được làm rõ là Thào Seo Sính (sinh năm 1985, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) và Vàng A Chớ (sinh năm 1990, trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Sính và Chớ khai nhận, giữa tháng 3 vừa qua, trong một lần vào bản Na Lốc mua dừa, Sính tình cờ gặp một người đàn ông tên là Thái. Thái nói mình là người Mông ở Trung Quốc, đang đi tìm hiểu để lấy vợ và có nhờ Sính mai mối cho một đám.



Ngày 1/4, khi đang ngồi hút thuốc trong nhà, Sính nhận được điện thoại của Thái nói ngỏ lời nhờ Sính lên bản Phiệt, tỉnh Lào Cai để giúp Thái làm đám cưới và Thái sẽ trả công. Do đã hứa với bạn, Sính khăn gói lên bản Phiệt để giúp Thái. Tuy nhiên, qua thăm hỏi, tại đây không có đám cưới nào. Sính bực bội điện cho Thái căn vặn và được người này hướng dẫn đi ra bờ suối là nơi giáp ranh với biên giới Trung Quốc.



Tại đây, Thái nói vọng sang đã tìm được vợ nhưng vợ lại ở huyện Mường La, Sơn La. Thái ném sang cho Sính 1.000 nhân dân tệ và nhờ Sính đi đón vợ hộ mình. Sau khi đón xong sẽ trả công hậu hĩnh cho Sính. Thái còn cho Sính số điện thoại của một người bạn là Vàng A Chớ. Cả hai sẽ có nhiệm vụ đi đón vợ cho Thái.



Qua điện thoại, Chớ hẹn Sính ở TP Sơn La và ngủ qua đêm tại đây trước khi vào bản đón vợ hộ Thái. Lúc này Sính biết việc đón vợ cho Thái chỉ là màn kịch của gã này bày ra nhằm che giấu cho hành vi mua bán người. Dù không vui và muốn bỏ cuộc, nhưng phần vì được Chớ động viên, phần vì đã nhận tiền nên Sính buộc phải nhận lời...

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La còn làm rõ, trước đó, Vàng A Chớ đã đón một phụ nữ ở Yên Bái để Thái bán người này sang Trung Quốc. Số tiền công 5 triệu đồng trong vụ này Chớ chưa nhận được và Thái hứa sau khi đón 2 chị em Mùa Thị Miên sang Trung Quốc sẽ trả thêm 7 triệu đồng, tổng là 12 triệu đồng tiền công.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.