Cuộc đối thoại của 2 sát thủ đêm thảm sát ở Bình Phước

TAND tỉnh Bình Phước đang lên kế hoạch đưa Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại ra xét xử lưu động về tội Giết người, Cướp tài sản. Đây là các nghi phạm sát hại 6 người trong biệt thự của đại gia ngành gỗ Lê Văn Mỹ (huyện Chơn Thành). Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Tiến và Thoại đã nhiều lần can ngăn Dương, muốn dừng tay thảm sát nhưng "rất yếu ớt".

Tiến (trái) và Thoại (phải) không ít lần muốn dừng tay thảm sát.

Theo kết luận điều tra, trước khi cùng Tiến sát hại 6 nạn nhân, Dương rủ Thoại thực hiện kế hoạch nhưng gã này vì quá sợ hãi nên đã bỏ cuộc vào phút chót. Không từ bỏ ý định, ngày 6/7, Dương mời Tiến uống cà phê, nhờ giúp đỡ.

Khi nghe bạn nói "mày giúp tao chuyện này, tao hùn tiền mua gỗ cao su chừng 800 triệu đồng nhưng người đó bán gỗ mà không chịu trả, giờ lên cướp lại", Tiến khuyên Dương báo công an xử lý. Tuy nhiên, anh ta bịa: "Hùn hạp không có giấy tờ làm sao công an can thiệp".

Khi hai người chở nhau từ Sài Gòn xuống Bình Phước, Tiến mới được Dương nói kế hoạch gây án. "Chút lên đó tao điện thằng nhỏ ra mở cổng. Tao có làm gì thằng nhỏ, nó la lên thì mày bịt miệng lại, tao vào trong lấy tiền đi ra".

Vào được cổng nhà ông Mỹ, Dương trói tay Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu nhưng thường gọi ông Mỹ là cha) thì cậu bé la lên "ba ơi". Tiến lập tức bịt miệng nạn nhân, Dương bóp cổ.

Chừng 2 phút sau, cậu bé bất tỉnh, Tiến nói: "Giờ về đi, thằng nhỏ còn sống, còn cứu được đó". Dương trấn an: "Tao đã bàn với mày như vậy rồi, giờ sao về được. Về là hư chuyện của tao hết".

Sau khi thấy bạn dùng dao giết cậu bé, Tiến khuyên: "Thôi về đi, thằng nhỏ chết không ai biết đâu". Dương lại động viên đồng phạm: "Lỡ rồi, giờ đi vào nhà lấy tiền rồi về. Chứ về là mai mốt không làm được đâu, hư chuyện của tao hết".

Dương đi trước vào bên hông biệt thự nhưng thấy Tiến vẫn đứng ở chậu cây kiểng nơi Vỹ bị sát hại nên ngoắc tay ra hiệu kêu Tiến đi theo.

Nếu lúc ở cổng Tiến kiên quyết dừng lại thì thảm sát đã không xảy ra.

Trèo lên được tầng một, Dương nói kế hoạch tiếp theo: "Trong phòng có 2 con nhỏ. Một nằm trên giường, một dưới đất. Mày vô khống chế con nhỏ dưới đất, tao khống chế nhỏ trên giường". Nghe Tiến bảo không làm được và đòi đi về, Dương thuyết phục: "Giờ lỡ rồi, vô khống chế nó rồi lấy tiền đi về. Làm được mà, hai đứa nó hiền lắm".

Dương bảo mình sẽ khống chế Lê Thị Ánh Linh (bạn gái cũ, con gái ông Mỹ) còn Tiến sẽ "làm y chang" với Như (chị của Vỹ). Tuy nhiên, khi vào phòng Tiến không đánh thức Như dậy để khống chế theo kế hoạch, mà lắc tay ra hiệu không làm được và xách balô ra ban công bỏ về. Dương đi theo năn nỉ, Tiến nói với vẻ sợ hãi: "Tao không làm được đâu mày ơi. Tao còn cha còn mẹ nữa".

"Tao cũng còn cha còn mẹ. Thôi lỡ rồi, vô làm đi, xuống lấy tiền rồi về. Giờ về là hư chuyện của tao hết", Dương nói.

Khống chế và trói các cô gái vào cửa sổ, hai thanh niên xuống tầng trệt lần lượt trói bé Quốc Anh (con trai chủ nhà) và vợ chồng ông Mỹ. Chúng đưa bé Quốc Anh và vợ ông Mỹ qua phòng bên tra khảo nơi cất tiền không được liền sát hại. Lúc này, nghe tiếng động ở cửa, Dương chạy ra thì phát hiện ông Mỹ đã mở được dây trói, đang mở cửa phòng định chạy trồn. Dương lao đến, dí dao vào mặt ông, nói: "Chạy hả, đi vô". Ông Mỹ run rẩy: "Em đâu có chạy. Em tưởng mấy anh đi rồi nên em đi ra". Một lát sau ông này cũng bị giết vì không chỉ chỗ cất tiền.

Lúc này, Tiến nói với Dương: "Thôi về đi, sắp sáng người ta đến". Dương trả lời: "Hai đứa nó (hai cô gái) biết tao, lên xử xong luôn đi rồi về. Lỡ rồi đi luôn đi". Tiến bảo: "Sáng rồi làm không kịp đâu". Dương năn nỉ: "Kịp mà, lên làm chút nữa rồi về luôn".

Gây án xong, cả hai lục lọi tài sản. Khi quay lại phòng ông Mỹ lấy quần áo thay bộ đồ vấy máu, Dương bật điện phòng lên thì bé Na (18 tháng tuổi, con út của ông Mỹ) khóc, hắn bế cô bé dỗ dành, ru ngủ rồi lục tủ lấy quần áo ra về. Gặp chiếc xe máy cày từ trong hẻm chạy ra quốc lộ 13, Dương nói Tiến che biển số lại kẻo bị phát hiện.

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ thảm sát ngày 7/7.

Về đến TP HCM lúc 6h30, chúng vào phòng trọ của Tiến đóng cửa lại, kiểm tra số tài sản cướp được rồi bỏ hết cùng hung khí gây án vào balô. Khi Dương quay trở lại Bình Phước vì được người giúp việc nhà ông Mỹ gọi điện báo cả nhà ông này bị sát hại, Tiến đem balô ra bờ sông Sài Gòn thuộc xã Nhị Bình cất giấu.

Ngoài ra, trước khi thực hiện vụ thảm sát, Dương đã rủ người dì (31 tuổi) cùng đến nhà ông Mỹ để thăm dò Vỹ ra ngoài có bị phát hiện không. Dương nói dối dì là đến nhà bạn lấy đồ, đúng với khung thời gian mà hắn sẽ đi cùng Thoại và Tiến. Cả hai lần cùng đồng phạm đến biệt thự, Dương đều mượn xe máy của người đàn bà này. Trong đêm gây án, Dương dùng điện thoại mượn của một người bạn, gắn sim rác vào liên lạc với Vỹ.

Cảnh sát cho rằng dì và bạn của Dương không biết kế hoạch và việc giết người của các bị can nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Hải Dương là bạn trai của Lê Thị Ánh Linh. Sau một năm yêu nhau, cô gái chủ động chia tay. Cho rằng hai người không đến được với nhau là do mẹ Linh ngăn cản, Dương nảy sinh ý định giết cả gia đình cô gái, cướp tài sản. Do anh ta từng đến nhà nạn nhân chơi nhiều lần nên thông thuộc mọi ngõ ngách.

