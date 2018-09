Cuộc đào thoát của sát thủ trong vụ án oan 

Ngay hôm bị mẹ kế phát hiện có bộ quần áo dính máu, Chung được cha đưa khỏi nhà, từ đó không quay trở lại.

Chiều 6/11, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao mở phiên tái thẩm xem xét lại hai bản án đã tuyên Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội Giết người. Bản án đã có hiệu lực gần 10 năm giờ được đưa ra bàn lại. Trước đó, ngày 4/11, phạm nhân Chấn được tạm tha về nhà. Nhân vật mới của vụ án - nghi can Lý Nguyễn Chung - ngày 25/10 đã ra đầu thú, nhận gây ra vụ giết người, cướp tài sản mà ông Chấn đang bị kết tội là thủ phạm.

Lý Nguyễn Chung ra đầu thú 10 năm sau khi gây án. Ảnh:T.P.

Hai ngày qua, trong khi nhiều người dân thôn me Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang đã đến chia vui với ông Chấn khi được tạm đình chỉ thi hành án sau 10 năm bị bắt thì căn nhà Chung từng ở lại càng vắng lặng hơn. Cùng thời điểm Chung bị bắt tại Đăk Lăk, bố anh ta là Lý Văn Chúc cũng bị bắt tại Bắc Giang do khống chế vợ là bà Nguyễn Thị Lành (nhân chứng) không nói ra sự thật của vụ án.

Chiều 5/11, trao đổi với Ngoisao, bà Lành cho biết 17 năm trước ông Chúc khi từ Lạng Sơn về Bắc Giang làm ăn đã chung sống như vợ chồng với bà. Chung, một trong 4 con riêng của ông Chúc, sống cùng bà từ năm 7 tuổi. Theo bà Lành, dù cuộc sống "dì ghẻ con con chồng" nhưng gia đình vẫn hòa thuận. Chung được bà cho là hiền lành, ngoan ngoãn. Tối hôm xảy ra vụ án (15/8/2003), bà không nhớ Chung ở đâu nhưng khi thấy làng xóm xôn xao về cái chết thảm của chị Hoan, bà thấy Chung cũng bàn tán, đôi lúc chạy ra phía nhà nạn nhân "hóng tin".

Sáng hôm sau, khi giặt, bà thấy bộ quần áo của Chung dính máu. Hỏi con, bà được Chung thú nhận đã giết chị Hoan. Ông Chúc khi đó biết chuyện đã thu xếp cho Chung quay lại Lạng Sơn sống với người thân ở quê, sau chuyển vào khu vực Tây Nguyên. Ông dọa vợ không được để lộ chuyện này, nếu không sẽ bị giết bịt đầu mối. Từ hôm đó, bà không liên lạc với Chung, cũng không gặp. Bà cũng cho biết thêm, chị Hoan và Chung khi đó không có mâu thuẫn, quan hệ hàng xóm bình thường.

Tội lỗi của con chồng được bà Lành giữ kín suốt nhiều năm. Đến năm 2011, khi quan hệ vợ chồng có nhiều bất hòa, bà Lành bỏ đi Quảng Ninh làm ăn. Ông Chúc quay về Lạng Sơn. Sau đó bà Lành bí mật quay trở lại thôn Me sống nhưng không báo cho chồng. Trong cơn tức chồng, chuyện của Chung được bà kể lại với bố ruột.

Bà Lành, một trong những nhân chứng quan trọng của vụ án. Ảnh: Duy Linh

Năm 2012, ông Chúc và bà quay lại chung sống. Câu chuyện về Chung có chiếc áo dính máu có dấu hiệu bị lộ ra, bà nhận thấy một số người bàn tán về chuyện đó. Ông Chúc hay chuyện đã liên tục mắng, đe dọa bà vì nghĩ tất cả từ bà mà ra.

Ông Nguyễn Văn Thọ (Trưởng thôn Me) cho biết tháng 10, ông Chúc đã bị nhà chức trách triệu tập để hỏi về thông tin "dọa giết bà Lành", song ông phủ nhận. Ông Thọ từng gặp ông Chúc, yêu cầu cam kết không được đe dọa vợ nếu không sẽ bị trục xuất ông khỏi địa phương.

Nhưng sau đó vài ngày, 20/10, ông Thọ và đại diện chính quyền đã tới lập biên bản khi ông Chúc lấy hết đồ đạc, quần áo của bà Lành ra đốt ở trước sân. Ông còn đào hố và doạ sẽ tự tử rồi chôn mình ở đó với lý do không có hộ khẩu ở địa phương nên sẽ không được chôn tại nghĩa trang thôn.

Theo ông Thọ, mâu thuẫn trong gia đình ông Chúc trong năm 2011 khiến bà tức giận kể với "người thứ 4" là do ông Chung muốn mua đất làm nhà trong Nam nhưng bị phản đối. Bà Lành chán chồng bỏ nhà đi và mọi chuyện bắt đầu vỡ lở.

Thông tin sau đó đến tai vợ ông Chấn. Ngày 5/7/2013, bà có đơn gửi VSKND Tối cao, tố cáo Chung là thủ phạm. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc xác minh. Trong hai tháng điều tra, công an phát hiện Chung đã liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng gần 100 sim điện thoại nhằm che giấu tung tích.

Duy Linh