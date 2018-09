Cụ ông U70 lừa tình gái trẻ

Đám cưới xong, ông Phòng đột nhiên biến mất. Chị Linh tá hỏa phát hiện sính lễ mà vị hôn phu đã trao là hàng giả.

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang tiếp tục làm rõ sự việc xảy ra tại huyện Mỏ Cày (Bến Tre) xuất phát từ mối tình mai mối, giữa người đàn ông luống tuổi lấy được cô vợ xinh đẹp, kém chồng gần 20 tuổi.

Theo tường trình của chị Linh (40 tuổi, quê Bến Tre), chị và ông Nguyễn Phòng (68 tuổi, trú tại phường 9, TP Đà Lạt, tạm trú tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng), có quan hệ vợ chồng. Đám cưới của hai người được tổ chức vào ngày 31/3 tại quê nhà Bến Tre, có đông đảo họ hàng nhà gái, bà con làng xóm đến dự, chúc mừng.

Ông Phòng cùng cô dâu trong ngày cưới – hình do chị Linh cung cấp cho cơ quan công an

Trước khi kết hôn, vị hôn phu có nói với chị là đang công tác tại Công an huyện Đức Trọng. Không chỉ vậy, trong quá trình sinh hoạt, chị còn nhìn thấy ông Phòng có mang theo khẩu súng ngắn nên tin và quyết định lấy ông làm chồng.

Thế nhưng, chỉ sau đám cưới được mấy ngày, ông Phòng nói với vợ là về quê lo chứng thực giấy tờ nhà đất nhưng sau đó ông Phòng đã “biến mất” để lại một món nợ lớn (tiền tổ chức tiệc cưới) cho nhà vợ. Để giải quyết bớt tiền nợ cưới, chị bấm bụng mang đôi bông tai - sính lễ mà chồng đã trao, đi bán thì mới tá hỏa phát hiện đó là vàng giả.

Ngày 11/4, chị tức tốc đón xe đến Công an huyện Đức Trọng để tìm ông Phòng hỏi rõ vụ việc, tại đây chị mới ngã người vì được công an cho biết không có ai tên Phòng làm công an như chị trình bày.

Khẩu súng giả của ông Phòng đang bị thu giữ tại Công an huyện Đức Trọng.

Từ đơn tố cáo của chị Linh về các hành vi giả danh công an và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép của ông Phòng, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/4, Công an huyện Đức Trọng đã nhanh chóng xác định ra nơi ở và mời ông Phòng về cơ quan công an để làm rõ các nội dung theo đơn tố cáo.

Tại cơ quan công an, ông Phòng khai nhận, trước nay chưa bao giờ công tác tại Công an huyện Đức Trọng, mà có làm nhân viên vệ sĩ cho một công ty tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), ai gọi gì làm nấy chứ không có nghề nghiệp ổn định.

Cũng theo tường trình của ông Phòng, cuộc hôn nhân trên là do gia đình nhà gái sắp đặt, do không có tiền và để giữ thể diện nên ông đã mua vàng giả trao cho cô dâu. Và có lần ông nói với chị Linh là làm “cơ động ở Đức Trọng”, nhưng chị và gia đình nhà vợ nghĩ là ông làm “cảnh sát cơ động” chứ ông không nói như vậy.

Riêng về khẩu súng ngắn bằng nhựa mà cơ quan công an huyện Đức Trọng đang thu giữ là do ông mua về cho con chơi, ngoài khẩu này ra, ông không còn khẩu súng nào khác. Trong quá trình xét hỏi, ông Phòng một mực xin lại khẩu súng nhựa mà cơ quan chức năng đã tịch thu.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/4, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết, do vụ việc trên xảy ra tại Bến Tre, nếu đương sự có đơn tố cáo thì cơ quan chức năng của Bến Tre sẽ thụ lý giải quyết. Riêng việc ông Phòng có giả danh cảnh sát hay không, cũng như khẩu súng giả đồ chơi, Công an huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Báo Lâm Đồng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi