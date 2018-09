Cụ ông Đài Loan sang Việt Nam giết vợ vì ghen

Nhiều lần thuyết phục chị La quay lại Đài Loan chung sống không được, ông lão 72 tuổi đến Việt Nam sát hại vợ.

Ngày 5/5, Công an TP Cần Thơ cho hay, bước đầu xác định động cơ gây án của Lý A Đức (72 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - nghi can sát hại chị La (người vợ nhỏ hơn 24 tuổi) - là do ghen tuông.

"Nạn nhân bị đâm 10 nhát, chết trên đường đi cấp cứu, sau khi không đồng ý theo ông Đức về Đài Loan chung sống", một cán bộ điều tra cho hay.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Cửu Long

Đến chia buồn với gia đình chị La ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang), người hàng xóm Nguyễn Thị Năm nói: “Tội nghiệp, nó và chồng trước sống với nhau 20 năm nhưng không có con. Sau khi chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nó đi bước nữa với người chồng Đài Loan này và ai cũng tưởng nó sẽ yên thân”.

Cha chị La cho biết, đầu năm 2014, một đứa cháu có chồng Đài Loan gặp ông Đức trên chuyến bay về Việt Nam. Khi biết ông ta sang Việt Nam tìm vợ, đứa cháu đã giới thiệu, đưa ông về nhà coi mắt. “Ông ta hứa đưa con tôi sang đó sẽ lo cho nó có cuộc sống tốt hơn, lại có vợ có chồng nên gia đình đồng ý", ông nói.

Theo gia đình, sau 6 tháng sang Đài Loan sống với chồng, cuối năm 2014 chị La về nước vì cuộc sống bên đó quá khổ sở. "Hằng ngày nó phải theo ông Đức lên núi chăm sóc xoài, nhãn. Ông ta khắt khe, không cho La tiếp xúc người ngoài. Nó ăn chay trường, không chịu nổi kham khổ nên về nước. Nó muốn ông Đức sang Việt Nam chung sống nhưng ông không chịu", cha chị La kể.

Sau khi chị La về nước, đầu tháng 2 vừa qua, ông Đức theo sang và thuyết phục chị quay lại Đài Loan nhưng chị cũng không chịu. "Lần đó nó nhờ con tôi nấu nước tắm nhưng bất ngờ tạt nước lên đầu, kề dao đòi cắt cổ vì nghĩ con tôi có người khác. Lần này ông ta sang Việt Nam nhưng vợ chồng tôi không biết nên mới xảy ra chuyện buồn này", cha chị La nói.

Hiện, công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Cửu Long

*Tên nạn nhân đã thay đổi