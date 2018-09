Cụ ông bị 50 côn đồ chém vì mâu thuẫn của vợ chồng con trai

Cô con dâu 29 tuổi khai không có mặt tại nhà vào thời điểm bố chồng bị nạn. Công an xác định nguyên nhân sự việc từ mâu thuẫn của vợ chồng cô.

Ngày 8/6, thượng tá Đỗ Long Vân (người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương) cho hay vụ côn đồ ập đến nhà vây chém ông Trần Minh Đố (65 tuổi) được xác định "có nhiều tình tiết phức tạp". Nghi can cầm đầu và kẻ trực tiếp gây án vẫn chưa truy bắt được. Công an chưa khởi tố vụ án, tuy nhiên đã triệu tập lấy lời khai của một số người liên quan như: Phạm Thị Bảng (29 tuổi, con dâu nạn nhân Đố), Nguyễn Văn Mười (Giám đốc Công ty Nam Dương, trụ sở tại huyện Nam Sách, Hải Dương); Hồ Văn Hiền (43 tuổi) và Nguyễn Đình Giỏi (31 tuổi)…

Theo Công an tỉnh Hải Dương, báo cáo từ Công an huyện Kinh Môn cho thấy, chị Bảng khai thời điểm bố chồng bị đánh, chị được anh Hiền lái ôtô của Công ty Nam Dương chở đến nhà một người dì ở Hải Phòng chơi nên không hay biết gì.

Ông Đố cấp cứu tại Bệnh viện Kinh Môn, Hải Dương trong tình trạng bị hàng chục vết thương.

Nhà chức trách nhận định nguyên nhân ông Đố bị nhóm côn đồ đông người vây đánh, chém trọng thương "xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bảng và chồng là anh Trần Văn Dũng (con trai ông Đố)".

Vợ chồng Dũng - Bảng làm nghề cung cấp nông sản (hành lá) cho Công ty Nam Dương. Trong quá trình sinh sống, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Dũng bỏ về ở với bố đẻ. Người chồng sau đó bất ngờ không cho chị Bảng thu mua hành lá và giữ lại toàn bộ sọt mà Công ty Nam Dương cho mượn để đóng, vận chuyển hàng.

Khoảng 14h ngày 31/5, Giám đốc Công ty Nam Dương Nguyễn Văn Mười cùng với Hiền, Giỏi và Vũ Thế Thiện (31 tuổi, trú Hải Phòng) đi ôtô đến nhà Dũng để trao đổi việc sẽ cắt hợp đồng. Trong lúc làm việc, người nhà của anh Dũng đã to tiếng với Vũ Thế Thiện. 18h30 phút cùng ngày, đám đông đi trên nhiều ôtô đã đến nhà ông Đố đập phá tài sản, chém nhiều nhát vào đầu, chân.

Công an điều tra đang tạm giữ một ôtô của Công ty Nam Dương cùng một số tang vật, vật chứng liên quan vụ án. Số lượng cụ thể người tham gia vây đánh ông Đố cùng ai là chủ mưu vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương cho hay "vẫn đang làm rõ".

Trước đó, ngày 31/5, ông Đố, Dũng và một người con trai đang ở nhà thì bị rất đông người đến bao vây. Hai người con bỏ chạy kịp, riêng ông bị giữ lại. Sau trận đòn, ông Đố bị thương nặng, đặc biệt 2 chân đứt nhiều cơ gân, mạch máu.

