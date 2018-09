Cụ ông bẫy chim ở vùng ven Sài Gòn hại đời bé gái

Cô bé 12 tuổi đứng xem ông Sám bẫy chim đã bị ông này dụ cho tiền mua đồ chơi rồi đưa vào căn nhà hoang hãm hại.

Ngày 11/11, Công an phường Bình Thuận (quận 7, TP HCM) chuyển nghi can Lê Văn Sám (76 tuổi) cho công an cấp trên điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra, ông Sám hành nghề bẫy chim sẻ ở địa phương. Nửa năm trước, trong một lần ông này đang hành nghề thì bé gái 12 tuổi đi học ngang qua đứng lại xem.

Nảy sinh ý đồ xấu, ông Sám lại trò chuyện, dụ cho tiền bé gái mua đồ chơi rồi đưa vào căn nhà hoang thực hiện hành vi đồi bại. Thời gian sau đó, cứ cách vài tuần, ông ta lại đưa cô bé đi bẫy chim rồi làm chuyện người lớn. Mỗi lần như vậy ông Sám cho cô bé ít tiền tiêu vặt.

Gần đây thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, mẹ bé gặng hỏi đã biết được sự việc nên đến công an trình báo.

Cảnh sát tiếp tục điều tra.

Quốc Thắng