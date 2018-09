Cụ ông 70 tuổi khiến cháu họ 15 tuổi sinh con

Lợi dụng những lần mẹ Hiền đi vắng, ông Võ ép Hiền phải 'chiều' mình và sau mỗi lần đều cho tiền cùng điện thoại di động.

Ngày 21/3, bà Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1969, ở xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, con gái bà là Lê Thu Hiền (sinh năm 2001) vừa sinh em bé, gia đình đã làm đơn gửi đến Công an TP Vinh tố cáo ông Lê Văn Võ có hành vi hiếp dâm con gái bà.

Theo đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, bà Thương cho biết, từ lúc 2 tháng tuổi cháu Lê Thu Hiền đã mồ côi bố. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Ngoài mấy sào ruộng bà Thương còn kiếm thêm nghề nấu rượu bán.

Ông Lê Văn Võ được xem là “khách ruột” của nhà bà vì thường xuyên đến quán mua rượu về uống, ngoài ra còn có quan hệ họ hàng bên chồng nên cũng khá thân thiết.

Ngôi nhà nơi được cho là xảy ra sự việc ông cụ U70 nhiều lần hiếp dâm cháu bé 14 tuổi dẫn đến có thai.

Khoảng tháng 11 Âm lịch năm ngoái, phát hiện thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bụng lại to ra, tinh thần hoảng loạn, hay mệt mỏi…, bà có hỏi nhưng con gái vẫn không nói gì. Đến lúc bà phải đích thân đưa con gái đến phòng khám kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện cái thai trong bụng đã 26 tuần. Lúc này, bà mới ngã ngửa khi con gái kể bị ông Lê Văn Võ quan hệ nhiều lần dẫn đến có thai.

Theo đơn tố cáo, vào khoảng tháng 4/2014, lúc đó bà Thương vắng nhà, ông Võ vào nhà chơi và sờ soạng tay chân nên Hiền đứng dậy bỏ đi, ông Võ kéo Hiền lại và đè Hiền xuống ghế đòi quan hệ. Sau đó ông nói “không được nói với ai, kể cả mẹ nếu không sẽ giết cả mẹ cả con, đi nói lung tung khắp xóm”.

Gia đình bà Thương đã báo cho ông Võ biết về sự việc, sau đó cùng ông đến Trung tâm y tế kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc chắn thì cái thai đã ở tuần thứ 31.

Cháu Lê Thu Hiền nạn nhân của vụ việc.

Cuộc họp gia đình đã diễn ra, ông Võ đã thừa nhận hành vi đã gây ra với cháu Hiền và đưa một số tiền cho gia đình bà Thương. Đồng thời viết tường trình, hứa sẽ chịu trách nhiệm và chi phí để nuôi con. Nhưng chưa thực hiện được trách nhiệm gì thì ông Võ tung tin này nọ khiến gia đình hoang mang….

Trong đơn tường trình của cháu Hiền có nêu, mỗi lần biết mẹ đi vắng, ông Võ lại tìm đến nhà gạ gẫm rồi bắt cháu Hiền phải cho ông làm chuyện thú tính đó. Khi cháu Hiền chống cự thì ông Võ lại dọa giết và dọa sẽ đi kể hết chuyện này cho mọi người nên cháu Hiền buộc lòng phải làm theo lời ông ta.

Trong bản tường trình do viết ngày 6/12/2015, ông Võ thừa nhận hành vi đồi bại của mình dẫn đến cháu Hiền có thai: "Từ năm 2014 tôi đã nhiều lần gạ gẫm để quan hệ với cháu Hiền vào ban ngày trong lúc mẹ cháu đi vắng. Mỗi lần cho cháu số tiền 20.000, 30.000 rồi 40.000 và 50.000 đồng. Năm 2015 tôi đã cho cháu 6 lần 200.000 đồng và hai máy điện thoại di động trị giá 1,5 triệu đồng.

Điều đáng sợ hơn, ông Võ đề nghị: “Để đám bảo danh tiếng cũng như uy tín của cháu Hiền và gia đình, tôi và gia đình bắt buộc cháu Hiền phải bỏ thai".

Cái thai được phát hiện khi cháu Hiền mới 14 tuổi.

Ngày 19/1/2016, bà Thương cùng người giám hộ cho cháu Hiền đến Công an TP Vinh tố cáo hành vi hiếp dâm của ông Võ. Ngày 4/3 vừa qua, cháu Hiền được đưa đến bệnh viện do cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên bệnh viện phải can thiệp các biện pháp y khoa và sinh con thành công.

Ngày 6/3, cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu để xét nghiệm ADN của ông Lê Văn Võ cùng bé mới sinh để trưng cầu giám định, nhằm xác định cha của đứa trẻ.

Theo thông tin từ Công an TP Vinh cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu Hiền hiện vụ việc đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác định cha đứa trẻ, từ đó có cơ sở xử lý vụ việc.

Theo Pháp Luật Việt Nam