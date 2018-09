Cú 'ngã ngựa' của đại gia khét tiếng xứ Nghệ

Một thời nổi tiếng giàu có nhưng khi mánh khóe làm ăn bị phanh phui, đại gia xứ Nghệ phải có người dìu ra trước vành móng ngựa.

Bước vào thương trường ở tuổi 56, ông Thái Lương Trí (sinh năm 1940, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An) chẳng mấy chốc lên hàng đại gia khét tiếng xứ Nghệ. Công ty TNHH Thái Dương do ông làm giám đốc chuyên kinh doanh khai thác, chế biến lâm sản, khảo sát thăm dò và mua bán khoáng sản.

Bị cáo Thái Lương Trí (trái) và Dương Minh Hải trong phiên tòa phúc thẩm.

Cái tên đang vụt sáng bỗng chốc được báo chí nhắc đến quá nhiều bởi hàng loạt những mánh khóe, chiêu trò làm ăn phi pháp. Dân xứ Nghệ từ chỗ nể phục chuyển sang ngỡ ngàng khi ông Trí phải tra tay vào còng. Vụ án Thái Lương Trí xét xử nhiều lần tính đến nay đã kéo dài 6 năm.

Theo bản cáo trạng mới nhất, Thái Lương Trí nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH cổ phần khoáng sản Lào - Việt. Đồng phạm của Trí là Dương Minh Hải (sinh năm 1958, ở Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Công ty liên doanh khoáng sản Lào - Việt.

Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An của Trí tiến hành liên doanh hợp tác với Công ty khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm, Lào (do ông Oong Khăm Sivilay làm giám đốc).

Quá trình liên doanh, hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Huổi Chừn, huyện Xăm Tạy, tỉnh Hủa Phăn (Lào), ông Trí đã sử dụng Hợp đồng liên doanh có chữ ký giả của ông Oong Khăm Sivilay để trình nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Ông Trí còn làm giả biên bản họp hội đồng thành viên của Công ty TNHH Thái Dương ngày 19/3/2008, nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Từ tháng 4/2008 đến khi bị bắt (27/5/2009), ông Trí và ông Hải đã sử dụng con dấu giả mang tên Công ty TNHH cổ phần khoáng sản Lào - Việt đóng vào 38 văn bản gửi đến các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam.

Bằng các hợp đồng kinh doanh với Công ty TNHH Thái Dương do ông Trí làm Giám đốc, các Công ty cổ phần dịch vụ dạy nghề Thái Dương (do ông Đoàn Văn Huấn làm Giám đốc đại diện) và Công ty TNHH Thiên Phú (do bà Chu Thị Thành làm Giám đốc đại diện) đã đầu tư, góp vốn trực tiếp vào việc đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ Huổi Chừn.

Ngày 18/1/2008, Bộ Kế hoạch và đầu tư Lào cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài cho phép thành lập Công ty TNHH cổ phần khoáng sản Lào - Việt, với các cổ đông Oong Khăm Sivilay giữ 35% cổ phần, Thái Lương Trí giữ 37% cổ phần, Đoàn Văn Huấn giữ 18% cổ phần và Chu Thị Thành giữ 10% cổ phần.

Nhưng ngay sau khi các cổ đông họp, thống nhất các chức danh, xác định số tiền đã góp vốn của mỗi cổ đông là số tiền đã chi phí thực tế đầu tư vào mỏ Huổi Chừn, tính đến ngày 31/12/2007, Thái Lương Trí đã bàn bạc và cùng Dương Minh Hải thực hiện thủ tục để được các cơ quan chức năng của Lào cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký khắc dấu, ký kết hợp đồng với Chính phủ Lào, điều lệ công ty.

Đồng thời xin phép Bộ Kế hoạch và đầu tư Lào cấp giấy phép đầu tư nước ngoài để thành lập công ty mới, loại bỏ quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành, chiếm đoạt phần vốn góp thực tế của các cổ đông này với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng.

Trong đó, ông Đoàn Văn Huấn có 27.000 cổ phần (tỷ lệ sở hữu là 18% vốn điều lệ) có giá trị là 4,3 tỷ đồng; bà Chu Thị Thành có 15.000 cổ phần (tỷ lệ sở hữu là 10% vốn điều lệ) có giá trị 2,4 tỷ đồng.

Vụ án này được đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu từ năm 2011. Năm 2013, khi đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại từ đầu.

Tháng 2/2015, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành bản cáo trạng số 04 và từ ngày 17 đến 20/5 vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Thái Lương Trí và đồng phạm là Dương Minh Hải ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Xác định, trong vụ án này, bị cáo Trí đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp bàn bạc, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm, còn bị cáo Hải giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thái Lương Trí 18 năm tù và Dương Minh Hải 15 năm tù.

Hầu tòa ở tuổi 76, được tại ngoại, đại gia khét tiếng ngày nào phải có người dìu ra trước vành móng ngựa. Suốt những ngày xét xử, người nhà bị cáo Trí phải thay nhau ngồi cạnh đỡ.

