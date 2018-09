Cụ bà người Việt cao tuổi nhất hành tinh qua đời

Cụ Nguyễn Thị Trù qua đời tại nhà riêng sau nhiều ngày không ăn và mắc các bệnh của người già, hưởng thọ 123 tuổi.

Cụ bà Trù sinh ngày 4/5/1893 ở Long An, sống tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM trút hơi thở cuối cùng vào 18h ngày 12/7. Lễ tang được tổ chức ở Long An và an táng một nghĩa trang ở TP HCM.

Bà Trù vẫn còn khỏe đón tết Bính Thân 2016. Ảnh: Thiên Chương

Cụ Nguyễn Thị Trù được xem là người hiếm hoi trên thế giới sống qua ba thế kỷ và cũng là người có tuổi thọ cao nhất hành tinh (theo World Records Association) ở thời điểm trước khi qua đời.

Lập gia đình sớm, cụ Trù có 11 người con, nay chỉ còn hai người đều đã ngoài 80 tuổi, gần 70 cháu chắt, chút. Sinh thời, cụ sống với người con dâu út năm nay đã 76 tuổi. Mỗi ngày cụ ăn 3 bữa, thích ăn bánh ngọt và trái cây, tuy nhiên sức khỏe cụ khá yếu, di chuyển khó khăn và không còn minh mẫn.

Cụ Trù từng được Hiệp Hội Kỷ lục Thế giới - World Records Association có trụ sở tại Hong Kong công nhận là người có tuổi thọ cao nhất hành tinh. Trước đó cũng từng có hai tổ chức đã xác nhận kỷ lục cho bà Trù.

Người khác trước cụ Trù có số tuổi cao nhất thế giới là cụ Misao Okawa, 117 tuổi, người Nhật Bản, tuy nhiên bà vừa qua đời tháng 4/2015, kém cụ Trù lúc qua đời đến 6 tuổi.

Thiên Chương