Cụ bà chết bí ẩn trong hang núi sau 13 ngày mất tích

Sau 13 ngày mất tích, cụ bà 90 tuổi được người thân phát hiện đã chết trong hang núi cách nhà hơn 1km, thi thể đang phân hủy.

Chiều 31/3, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cụ bà Lê Thị Len (90 tuổi), trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Khắc Tài (con trai cụ Len) kể, 13 ngày trước, sau buổi làm đồng về nhưng không thấy mẹ, các con gọi họ hàng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Gia đình sau đó thông báo cho chính quyền địa phương nhờ phát trên loa truyền thanh và rải tờ rơi in hình cụ bà ở khắp các xã lân cận nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không có tung tích.

Bất ngờ, một người thân ở huyện Tĩnh Gia lên nói với gia đình, trong một giấc ngủ mơ ông nhìn thấy bà Len chết trong một hang núi. Thân nhân tức tốc tỏa đi các ngọn núi quanh vùng tìm kiếm. Đến sáng ngày 31/3 thì phát hiện cụ Len chết trong hang núi cách nhà khoảng 1km.

Ông Vi Văn Xuân, Trưởng Công an xã Mậu Lâm cho biết, khi cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, xác cụ bà đã phân hủy mạnh. "Quanh hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn bất thường. Có thể do tuổi cao sức yếu, nên khi đi lang thang vào trong núi cụ bà không biết hướng trở về rồi chết do kiệt sức và đói lả”, ông Xuân nhận định.

Theo ông Xuân, cơ quan điều tra chưa ghi nhận có biểu hiện của một vụ mưu sát. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Lê Hoàng