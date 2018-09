Cụ bà 71 tuổi kết hôn với chàng trai 17 tuổi

Chỉ ba tuần sau khi gặp chàng trai đáng tuổi cháu mình ở đám tang con trai, cụ bà 71 tuổi người Mỹ chính thức làm đám cưới.

Gary khẳng định tuổi tác chỉ là con số khi quyết định cưới bà Almeda. Ảnh: PA Real Life

Khi bà Almeda Errell đến đám tang để nói lời từ biệt với đứa con trai cả Robert, người qua đời ở tuổi 45 sau một cơn tai biến, bà không bao giờ nghĩ mình lại tìm được tình yêu với Gary Hardwick, một chàng trai 17 tuổi.

Sau ba tuần hẹn hò, bà Almeda và Gary, hiện 18 tuổi, quyết định làm đám cưới. Lễ cưới diễn ra đơn giản, với tổng chi phí chỉ khoảng 200 USD, được chuẩn bị trong 6 ngày. Cả hai cũng lần đầu "làm chuyện ấy" với nhau trong đêm tân hôn.

"Mọi chuyện thật tuyệt vời, vượt xa cả những giấc mơ điên cuồng nhất của tôi", Mirror dẫn lời Gary, người từng hẹn họ với một phụ nữ 77 tuổi, nói. "Cô ấy thực sự là người phụ nữ trong mộng của tôi và chuyện chăn gối của hai vợ chồng không thể tốt hơn thế".

"Tôi thấy tuyệt hơn bao giờ hết", bà Almeda cũng chia sẻ. "Thực sự trước đây tôi chưa từng thấy gắn kết với ai như vậy".

Hiện tại, cặp tình nhân bà cháu sống trong nhà của bà Almeda ở Sevierville, bang Tennessee, cùng một trong những đứa cháu trai của bà, người lớn hơn Gary 3 tuổi.

"Tôi không có ý định tìm kiếm một người đàn ông ít tuổi, nhưng Gary đột nhiên xuất hiện. Và tôi nhận ra ngay rằng anh ấy chính là người duy nhất cho mình", bà Almeda, hiện làm trợ lý ở siêu thị, nói.

Cụ bà, hiện 71 tuổi, chia sẻ bà kết hôn với người chồng đầu tiên tên Donald và sống cùng nhau suốt 43 năm. Vì thế khi ông qua đời sau 7 tháng do biến chứng tiểu đường vào năm 2013, bà cảm thấy vô cùng đơn độc. "Tôi đến chỗ làm trong tình trạng chán nản, đồng nghiệp lo lắng hỏi tôi gặp vấn đề gì. Từ sâu thẳm bên trong, tôi đang tìm kiếm một người bạn tâm giao", bà Almeda kể lại.

Bà Almeda và chồng Gary trong ngày cưới hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: PA Real Life

Thời điểm đó, sức khỏe của cậu con trai Robert ngày càng kém cũng khiến bà Almeda suy sụp tinh thần. "Thằng bé đã có vấn đề từ sau vụ tai nạn hồi nhỏ. Nhưng khi con dâu Lisa gọi cho tôi và thông báo Robert đã qua đời, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi".

Gary, người thường bị hấp dẫn bởi phụ nữ lớn tuổi, bắt đầu có tình cảm với một nữ giáo viên từ năm mới lên 8. Chàng trai 17 tuổi chia sẻ anh từng mắc kẹt trong mối quan hệ không hề hạnh phúc với người bạn gái 77 tuổi. "Lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau", Gary kể. "Tôi rơi vào trạng thái chán chường và chỉ muốn tìm lối thoát".

Đó cũng là lúc Lisa, dì của Gary, mời anh đến tham dự lễ tang chồng.

"Tôi để ý chàng trai trẻ với nụ cười dễ thương này suốt tang lễ và nghĩ đây chính là người dành cho mình. Anh ấy đứng phía bên kia nhà thờ, khiến tôi không thể rời mắt. Cuối cùng, khi tôi đi về phía cửa chính, anh ấy tiến đến và gửi lời chia buồn. Chúng tôi không có thời gian để trò chuyện nhiều, nhưng như thế cũng đã đủ rồi", bà Almeda nhớ lại.

Sau lần gặp gỡ đó, bà luôn nghĩ đến Gary. Nhưng điều bà không ngờ tới là Gary cũng có cùng cảm xúc như thế dành cho bà. Ngay sau khi chia tay bạn gái 77 tuổi, anh tìm gặp bà và bày tỏ tình yêu.

"Cô ấy có đôi mắt màu xanh đẹp và sáng nhất. Khi tôi nói với dì Lisa rằng tôi thích Almeda, dì nói cô ấy cũng thích tôi và sẽ tác hợp cho chúng tôi", Gary kể.

Cặp vợ chồng hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Ảnh: PA Real Life

Không lâu sau, Lisa gọi cả hai người tới dùng bữa ở nhà hàng pizza nhân sinh nhật lần thứ 9 của con gái. Khi ngồi cạnh nhau, tình cảm trong họ lại trỗi dậy.

"Chúng tôi dành cả giờ đồng hồ để ngồi bên nhau trò chuyện và nhận thấy có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như cả hai đều thích nhạc đồng quê và đồ ăn Italy", Gary, người vừa viết một cuốn sách về trải nghiệm cuộc đời mình có tên "This Is Who I Am".

Tuy hiểu rõ tình cảm của đối phương nhưng bà Almeda vẫn không khỏi lo lắng về khoảng cách tuổi tác giữa 2 người.

"Nhìn này, tôi đã 71 tuổi trong khi đó cậu mới 17 thôi. Tôi có quá già so với cậu không?" bà Gary kể. "Lúc đó anh ấy siết chặt tay tôi, mỉm cười đáp: "Tuổi tác chỉ là những con số".

Từ đó, tối nào cả hai cũng hẹn hò. Họ nhận được lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè, kể cả mẹ của Gary là Tammy, 48 tuổi, và người bà, bằng tuổi Almeda.

Hai tuần sau cuộc hẹn hò đầu tiên, bà Almeda không hề do dự khi quyết định nhận lời cầu hôn của Gary qua điện thoại. Chỉ trong 6 ngày sau, Gary vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái. Chàng trai 18 tuổi cũng xăm tên của cả hai lên ngực, sống hòa thuận trong nhà bà Almeda cùng các con cháu bà.

Gary thậm chí còn xin chuyển tới làm cùng siêu thị với vợ để lúc nào cũng được gần nhau. "Tâm hồn Almeda rất trẻ trung, vì thế khoảng cách về tuổi tác không làm khó chúng tôi", Gary khẳng định.

Trong khi đó, bà Almeda thì tuyên bố: "Điều mà tôi rút ra từ câu chuyện của mình là khi bạn yêu một ai đó thực lòng, đừng quan tâm người khác nghĩ gì".

Hướng Dương