Cụ bà 106 tuổi đính hôn với bạn trai kém 40 tuổi

Phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên cách đây 3 năm, cặp tình nhân lớn tuổi người Brazil quyết định làm lễ đính hôn để gắn kết cuộc đời.

Cụ bà và cụ ông trao nhau nụ hôn trong lễ đính hôn. Ảnh: Caters

Lễ đính hôn của bà Valdemira Rodrigues de Oliveira, 106 tuổi, và bạn trai 66 tuổi Aparecido Dias Jacob diễn ra trong khung cảnh tuyệt đẹp hôm 28/1. Theo The Sun, buổi lễ được các tình nguyện viên chương trình "Project of Dreams" (Dự án của những giấc mơ) đứng ra tổ chức sau khi các bác sĩ không cho họ kết hôn do yếu tố sức khỏe và tuổi tác.

Sau ba năm bên nhau, cặp tình nhân lớn tuổi, được gọi bởi cái tên ngắn là Valda và Jaco, sống trong hai phòng riêng biệt ở nhà dưỡng lão Nossa Senhora Fatima, Pirassununga, phía đông nam Brazil, đã chứng tỏ rằng không có gì là quá muộn khi muốn được gắn bó với người mà họ thương mến, đồng điệu.

Lễ đính hôn diễn ra đầy đủ nghi lễ với chiếc bánh bốn tầng, hoa, nhiều đồ trang trí và hoa hồng được rải khắp nơi. Bà Valda mặc váy trắng, tóc gắn phụ kiện, đeo vòng cổ ngọc trai và sơn móng tay điệu đà. Bà bước vào lễ đường với sự hỗ trợ của chiếc khung tập đi hiệu Zimmer được đính toàn hoa.

Bà Valda dịu dàng, nữ tính trong ngày đính hôn. Ảnh: Caters

Chia sẻ tình yêu của mình với hôn phu kém 40 tuổi, bà Valda nói: "Tôi yêu anh ấy. Tôi thích anh ấy nhiều lắm. Nếu anh ấy chết, tôi cũng sẽ chết theo".

Cặp tình nhân quen nhau ở viện dưỡng lão trên vào năm 2014. Đối với ông Jaco, người bị liệt tay trái, đó là thứ "tình yêu sét đánh".

"Tôi phải lòng Valda ngay từ giây phút nhìn thấy cô ấy. Tôi biết cô ấy lớn tuổi hơn mình, nhưng điều đó chẳng quan trọng bởi cô ấy thực sự khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã hỏi cưới cô ấy, và cả hai đều luôn tin rằng đám cưới sẽ diễn ra. Tuy nhiên, đính hôn cũng là một bước tiến cho chúng tôi lúc này", ông Jaco nói.

Ong Jaco bảnh bao với vest đen trong buổi lễ. Ảnh: Caters

Tuy đều đã lớn tuổi nhưng cặp đôi vẫn dính lấy nhau như sam, dành trọn cả ngày bên nhau để trò chuyện, ăn uống. Cả bà Valda và ông Jaco đều chưa từng lập gia đình và chưa có con. Hầu hết người thân bà Valda đã qua đời, trong khi ông Jaco cũng đã mất liên lạc với gia đình.

Lúc đứng trên bục lễ đường, đôi tình nhân trao cho nhau một nụ hôn say đắm trước khi trao lời thề nguyện và nhẫn đính hôn trước sự chứng kiến của 150 khách mời.

Tại Brazil, chiếc nhẫn đính hôn nằm trên ngón thứ ba của bàn tay phải và khi kết hôn, cặp đôi sẽ đổi nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay trái.