Cụ 92 tuổi vừa khóc vừa hát tình ca tặng vợ ốm

Cụ ông người Mỹ lấy tay lau nước mắt và không quên nói lời yêu thương khi hát tặng vợ ca khúc hai người yêu thích.

Cụ Howard vừa hát vừa thể hiện tình cảm với vợ. Ảnh: Huffington Post

Cụ ông Howard Serena, 92 tuổi, run rẩy đến bên người vợ đang nằm trên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt bà, trước khi cất giọng ca khúc "You’ll Never Know". Trong khi hát, cụ ông liên tục lấy tay lau nước mắt.

Người vợ 93 tuổi, cụ Laura Virginia, hạnh phúc và thỉnh thoảng nói vui với con cháu đứng xung quanh "ông ấy ngọt ngào đấy chứ". Cảm nhận được tình yêu của chồng, cụ Laura còn quay sang khoe mọi người "ông ấy thích tôi" và không quên nói câu "em yêu anh". Do lãng tai nên cụ Howard được người thân nhắc lại lời cụ Laura.

"Anh cũng rất yêu em", cụ Howard đáp.

Chồng hát tặng vợ trên giường bệnh

Kết thúc bài hát, cụ ông hôn vợ, còn cụ bà cảm ơn chồng. Khoảnh khắc xúc động này được Erin Solari, cháu gái hai cụ, ghi lại và đăng trên Facebook hôm 12/9. Video sau đó thu hút 3,6 triệu lượt người xem. Theo Huffington Post, vợ chồng cụ Howard kết hôn đã 73 năm, có 9 người con và 18 cháu.

"Tôi rất may mắn khi ghi lại được khoảnh khắc quý giá và xúc động giữa ông bà. Ông tôi, Howard, đang hát bài tình ca của hai người. Bà tôi từng hát bài đó khi tiễn chồng đi chiến đấu trong Thế chiến II", Solari, sống ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, viết.

Trước đấy, khi biết cụ Howard đang ở trong phòng, cụ Laura muốn nắm tay chồng. Cụ Howard không thể tự đứng dậy nhưng ngay lập tức kéo xe đẩy lại gần giường vợ. Một người thân là bác sĩ vật lý trị liệu giúp cụ ông đứng vững để hát hết bài. Cụ Laura không nhìn thấy nhưng luôn hướng mắt về phía chồng.

Solari chia sẻ ông bà cô thường hát "You’ll Never Know" mỗi dịp gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu nên hôm đó cụ Laura không thể cùng chồng cất lên những ca từ quen thuộc mà chỉ thỉnh thoảng nhắc lời cho cụ ông. Theo Solari, bà cô bị thoái hóa điểm vàng (macular degeneration).

Hôm 20/9, Solari đăng video kèm phụ đề lên Youtube. Cô cũng gửi lời cảm ơn người dùng mạng xã hội đã dành tình cảm, sự ủng hộ, động viên.

"Tình yêu dạt dào vực dậy tinh thần của tất cả mọi người, trong đó có bà tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của các bạn", Solari viết.

Tại thời điểm đăng video và bài viết lên mạng, Solari cho biết bà cô vẫn còn sống và thanh thản bên cụ ông, theo iTV.

Duyên Nguyễn