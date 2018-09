CSGT nổ súng khống chế ma men

Sau khi cán chết con chó trên đường bỏ chạy, nam thanh niên say rượu bị cảnh sát giao thông bắn đạn cao su trúng vai.

Sáng 2/10, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Quốc đã nổ súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) làm bị thương anh Trịnh Văn Sang ở xã Gành Dầu vì thanh niên 26 tuổi này vi phạm Luật giao thông đường bộ. Theo ông Thành, do vết thương ở phần mềm bả vai, anh Sang không bị ảnh hưởng sức khỏe.

Trước đó, chiều 1/10 anh Sang vi phạm Luật giao thông đường bộ. Cảnh sát giao thông tuýt còi, anh này bị cho là không dừng lại mà bỏ chạy và cán trúng con chó băng qua đường. Lúc này trung úy Trần Đăng Khoa chở trung úy Lâm Chấn Hòa đuổi theo phía sau và một trong hai cảnh sát đã nổ súng về phía người vi phạm. Vết thương chảy máu, Sang được sơ cứu tại trạm y tế xã Gành Dầu.

"Say rượu chạy xe, chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Bị cảnh sát ra lệnh dừng xe, Sang không chấp hành nên việc nổ súng trong trường hợp này để trấn áp là không sai. Nếu không giữ Sang lại, có thể anh ta sẽ gây tai nạn chết người vì quá say rượu", ông Thành giải thích.

Sau khi vụ việc xảy ra, hơn chục người thân của anh Sang vây cảnh sát để đòi lấy lại xe. "Công an huyện Phú Quốc đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ đối với nhóm người này", ông Thành cho biết thêm.

Duy Khang