Công ty Trung Quốc cho 12.700 nhân viên du lịch Thái Lan

Các nhân viên của Công ty Infinitus (Trung Quốc) sẽ được hưởng chuyến du lịch 6 ngày tại các khách sạn cao cấp ở Thái Lan.

Khách du lịch Trung Quốc xuống phà đi ngược về bãi biển thuộc khu nghỉ dưỡng Pattaya, tỉnh Chon Buri, sau khi thăm đảo Koh Lan gần đó. Ảnh: Bangkok Post

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết 12.700 nhân viên của công ty Infinitus (China) Ltd., trụ sở ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, sẽ được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2.000 đến 3.000 người, để đến nghỉ dưỡng ở đất nước chùa vàng từ ngày 10 đến 26/5.

Juthaporn Rerngronasa, quyền giám đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan, chia sẻ trong một bài báo rằng các nhân viên của Infinitus sẽ lưu lại thủ đô Bangkok 3 đêm trước khi về địa danh du lịch nổi tiếng Pattaya thêm 3 ngày nữa. Tất cả đều được ở trong các khách sạn 4 và 5 sao.

Theo bà Juthaporn, 110 chuyến bay sẽ được huy động để chuyên chở 12.700 nhân viên trên cùng 400 hướng dẫn viên khác. Dự kiến chuyến du lịch với quy mô lớn này sẽ giúp mang về khoản doanh thu 600 triệu baht (gần 18 triệu USD) cho ngành du lịch Thái Lan.

Bà Juthaporn cũng tiết lộ Infinuitus còn dự định sẽ đưa 20.000 nhân viên đi nghỉ ở Thái Lan trong năm tới.

Theo Bangkok Post, tour du lịch khổng lồ sẽ giúp bù lại lượng khách Nga giảm mạnh tại Pattaya và kích thích toàn bộ ngành du lịch Thái Lan trong mùa thấp điểm.

Infinitus (China) Ltd. là công ty có vốn đầu tư của Hong Kong, trước đây được biết đến với tên Southern Lee Kum Kee Co. Ltd. Công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc da và sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược. Công ty có 36 chi nhánh trên cả nước, với gần 5.000 cửa hàng độc quyền.

Tuần trước, Tiens Group, một công ty lớn của Trung Quốc, cũng nổi tiếng trên các mặt báo khi tổ chức cho 6.400 nhân viên công ty đi du lịch Pháp. Công ty này đã đặt phòng của 140 khách sạn tại thành phố Paris và dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng khoảng 15 triệu USD.

Hướng Dương