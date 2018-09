'Công tử' cưỡng bức nhiều thiếu nữ trên xế hộp

Sau khi giở trò đồi bại trong xe, Sơn còn chụp ảnh nạn nhân, xóa hết thông tin về mình trong điện thoại của các cô.

Ngày 25/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam Ông Văn Sơn (27 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Hơn 10 ngày trước, một cô gái đến Đội Cảnh sát hình sự Công an Sơn Trà trình báo bị một người làm nghề hướng dẫn viên du lịch khống chế, hiếp dâm khi đi cùng lên núi trên bán đảo Sơn Trà ngắm thành phố vào ban đêm.

Theo trình bày của nạn nhân, cô nhận lời kết bạn qua mạng với người có nickname "Mountain", tên thật là Sơn. Khi mới quen, Sơn tỏ ra hiểu biết nhiều lĩnh vực, thông thạo các điểm du lịch ở Đà Nẵng. Khi gặp mặt lần đầu, Sơn lái ôtô đến đón và chở cô đi ăn tối. Với vẻ lịch lãm, nói chuyện cuốn hút, Sơn khiến cô không chút nghi ngờ, nhận lời mời đi lên bán đảo Sơn Trà.

Khai với cảnh sát, cô gái cho hay dọc đường lên núi, Sơn đã chốt cửa xe, lao vào khống chế mình. Sau khi giở trò đồi bại, "yêu râu xanh" còn chụp ảnh nạn nhân, xóa hết thông tin anh ta cùng cuộc gọi, tin nhắn trong điện thoại của cô.

Nghi can Sơn.

Ngày 19/5, khi Công an Sơn Trà mời lên làm việc, ban đầu Sơn khăng khăng "công an đã bắt nhầm người". Nhưng khi cảnh sát hình sự đưa ra bằng chứng ngoài hiếp dâm cô gái này, từ đầu tháng 5 đến nay, anh ta còn là nghi can hai vụ khác với thủ đoạn tương tự, Sơn mới thừa nhận.

Giải thích việc chụp ảnh, Sơn nói để đăng lên mạng xã hội, khoe "chiến tích" với hai người bạn.

Điều tra viên Lê Nguyên Khánh (Đội Cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà) cho biết việc Sơn hiếp dâm trong xe ôtô là một thủ đoạn mới so với việc dùng thuốc mê hay khống chế. "Nhà có điều kiện, Sơn thường đưa các nạn nhân lên xe 7 chỗ do mình cầm lái để thực hiện hành vi. Các cô gái có la trời cũng không ai biết để cứu", anh Khánh nói.

Theo điều tra viên này, chỉ làm quen một hai ngày, khi thấy cô gái có cảm tình, Sơn lập tức ra tay chứ không chờ lâu.

"Nghi phạm từng học Tài chính ngân hàng nhưng chưa xin được việc làm, mới đây học thêm lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch, có tham gia dẫn tour cho khách nên dùng nghề này làm vỏ bọc", điều tra viên nói thêm.

Theo VnExpress