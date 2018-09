Công nương Thụy Điển 'đụng hàng' váy cưới của Meghan

Bốn tuần sau đám cưới hoàng gia Anh, Công nương Sofia của Thụy Điển diện một chiếc váy có thiết kế giống của Meghan nhưng khác màu.

Tham dự lễ trao giải âm nhạc Polar cùng các thành viên hoàng gia Thụy Điển hôm 15/6, Công nương Sofia, vợ Hoàng tử Carl Philip, mặc một chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo gần giống bộ váy cưới thứ hai mặc trong dạ tiệc của Nữ công tước xứ Sussex.

Thiết kế tương đồng trong trang phục của hai nàng dâu hoàng gia Anh và Thụy Điển. Ảnh: Elle.

Cùng kiểu váy cao cổ, hở vai và đuôi cá với chất liệu mềm mại, váy của Công nương Sofia chỉ khác màu và bó sát cơ thể hơn so với chiếc váy của nhà thiết kế Stella McCartney dành cho Meghan.

Đồng thời, công nương Thụy Điển cũng chọn kiểu tóc buộc thấp và để một phần mái dài uốn phía trước, giống phong cách của vợ Hoàng tử Harry.

Tuy nhiên, công nương 34 tuổi lựa phụ kiện khác hẳn Meghan để làm tôn lên nét cao quý cũng như phù hợp với màu xanh của chiếc váy. Sofia chọn giày cao gót mũi nhọn màu vàng, kết hợp một chiếc túi và khuyên tai cùng màu để tăng vẻ quyến rũ.

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Carl Philip, Sofia là một người mẫu bikini và ngôi sao truyền hình thực tế. Sau hôn lễ vào năm 2015, Sofia sinh hai con liên tiếp, Hoàng tử Alexander và Hoàng tử Gabriel, lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu trong danh sách kế vị ngai vàng của hoàng gia Thụy Điển.

Công nương Sofia và chồng, Hoàng tử Carl Philip, tại lễ trao giải Polar Music. Ảnh: Twitter.

Hiện vẫn chưa rõ bộ váy Công nương Sofia diện thuộc thương hiệu nào. Trong khi đó, nhà thiết kế Stella McCartney gần đây thông báo sẽ cho tái xuất mẫu váy này cho một nhóm khách đã đặt mua. Bộ sưu tập váy cưới giống của Meghan mang tên "Made with Love" gồm hai phiên bản màu trắng và đen, mỗi màu sẽ được may 23 chiếc và sẽ ra mắt trong dịp khai trương cửa hàng của Stella trên phố Old Bond, London, sắp tới.

"Tôi rất tự hào và vinh dự khi được Nữ công tước xứ Sussex chọn đặt may váy cưới cho dạ tiệc. Đây quả thực là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Xin chúc phúc cho Hoàng tử Harry và cô Meghan", Hello trích chia sẻ của nhà thiết kế Stella ngày diễn ra đám cưới hoàng gia.