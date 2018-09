Công nương Diana nghi 'bị binh sĩ ám sát'

Cảnh sát Anh ngày 17/8 đưa ra thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra về cái chết của cố công nương Diana sau khi có thông tin bà bị một binh sĩ ám sát.

Cố công nương Diana nước Anh. Ảnh: REX

Truyền thông Anh và hãng tin AP cho hay cơ quan cảnh sát Scotland Yard hiện điều tra "sự liên quan và độ tin cậy" của nguồn thông tin mà họ mới nhận được về cái chết của cố công nương Diana và bạn trai Dodi Fayed cùng với tài xế của họ trong một tai nạn xe hơi trong đường hầm ở Paris ngày 31/8/1997.

Cơ quan này cho biết cuộc điều tra sẽ do các nhân viên thuộc phòng điều tra tội phạm thực hiện.

Các phát ngôn của hoàng gia đại diện cho con trai của Diana là hoàng tử William và Harry hiện từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Theo Telegraph, nguồn tin mới nhận được khẳng định rằng cố công nương Diana đã "bị ám sát" bởi một thành viên của quân đội Anh.

Cái chết của của công nương cứ Wales từng khiến cả nước Anh sững sờ và thương tiếc. Mohamed Fayed, người cha tỷ phú sinh ở Ai Cập của Dodi, buộc tội gia đình hoàng gia đã cử các đặc vụ Anh ra tay giết hại công nương Diana để ngăn bà kết hôn với Dodi - một người đàn ông Hồi giáo - và sinh con với người này.

Nhiều cuộc điều tra trước đây đã kết luận rằng công nương Diana qua đời do người lái xe, lúc bấy giờ đang say rượu, lái với tốc độ quá nhanh để trốn khỏi cánh paparazzi. Do cả ba đều không đeo dây an toàn nên khi người lái xe mất kiểm soát, chiếc ô tô đâm thẳng vào trụ cột của đường hầm ở tốc độ cao.

Thông tin về cuộc điều tra cái chết của cố công nương Diana xảy ra chỉ một tháng trước khi bộ phim mới về bà, do nữ diễn viên Naomi Watts, thủ vai, bắt đầu ra mắt. Bộ phim kể về mối tình bí mật kéo dài 2 năm của công nương với một bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan.

Hướng Dương