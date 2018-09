Công an xác định hai nghi can sát hại 4 bà cháu

Cơ quan điều tra bước đầu xác định 2 nghi can sát hại 4 bà cháu đêm 23/9, trong đó một người là cháu rể nạn nhân.

Ngày 25/9, Cơ quan điều tra đã xác định 2 nghi can đột nhập vào gia đình chị Vũ Thị Thanh ở phường Phương Nam (Uông Bí, Quảng Ninh), sát hại 4 bà cháu là Doãn Trung Dũng (45 tuổi) và Nguyễn Đức Dũng (40 tuổi). Trung Dũng là cháu rể gia đình nạn nhân.

Việc lần ra hai nghi can này dựa vào nguồn tin quần chúng, các dấu vết hiện trường, đặc biệt nhận dạng 2 kẻ quẩn quanh nhà nạn nhân trước ngày xảy ra án mạng có đặc điểm trùng khớp với 2 kẻ phá khóa trộm xe máy của chị Thanh tại cây xăng dầu Phương Nam lúc 2h45 ngày 24/9.

Nghi can Doãn Trung Dũng. Ảnh: Dân Việt.

Hàng loạt nghi can có án tích sau đó được mời lên trụ sở công an làm việc. Riêng Trung Dũng và Đức Dũng ở thành phố Uông Bí không có mặt tại nơi cư trú. Mọi liên lạc với 2 nghi can không thể thực hiện được.

Doãn Trung Dũng có 2 tiền án, mới ra tù và thường xuyên giao du với những kẻ lưu manh, nghiện ngập. Vốn là em rể chị Thanh nên Dũng thông thuộc đường đi, cũng như quen mặt các nạn nhân.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã Doãn Trung Dũng và Nguyễn Đức Dũng.

Hàng nghìn người dân phường Phương Nam đến tiễn đưa 4 bà cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Minh Cương.

Trước đó khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) thì phát hiện mẹ và 3 đứa trẻ tử vong trong nhà. Nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi), bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai chị Thanh), Phạm Thu Hà (8 tuổi, con gái chị Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con của chị gái chị Thanh).

Ngay trong ngày 24/9, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản. Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương từ Hà Nội đã tới chỉ đạo phá án. Tất cả cửa ngõ ra vào Quảng Ninh, các nhà nghỉ, khách sạn, đặc biệt là cửa khẩu biên giới trên đất liền, trên biển, đều được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các tỉnh thành phố lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang… hỗ trợ Quảng Ninh phá án.

Theo VnExpress