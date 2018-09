Công an tự phát tán video đánh bạc của đồng nghiệp

Ngoài xử lý 4 công an đánh bạc tại phòng làm việc, Công an Hải Dương sẽ xác minh động cơ của chiến sĩ đưa những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Trung tá Giang, Trưởng công an phường Trần Phú chơi bài cùng với 3 đồng nghiệp tại trụ sở công an phường. Ảnh cắt từ video.

Ngày 22/2, Đại tá Bùi Ngọc Phi (Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác một tháng với 4 cán bộ bị xác định đánh bạc trong phòng làm việc. Khi có kết quả điều tra, Ban Giám đốc công an tỉnh sẽ căn cứ vào đó xử lý theo luật định và điều lệnh Công an nhân dân.

Ông Phi cho hay, với công an việc chơi bài vui tính điểm cũng không được phép, chứ đừng nói là đánh bài ăn tiền. "Riêng hành vi quay video rồi tự ý phát tán lên trang mạng xã hội của một công an có mặt ngày hôm đó, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý sau khi động cơ, sự việc được làm sáng tỏ”, đại tá Phi chia sẻ.

Trước đó, ngày 16/2, trên mạng xã hội phát tán một đoạn videp ghi cảnh trung tá Phạm Thanh Giang (Trưởng công an phường Trần Phú) cùng 3 đồng nghiệp chơi bài ăn tiền tại trụ sở Công an phường.

Người quay sử dụng điện thoại đặc tả quân bài trên tay từng người; từng sấp tiền để dưới chiếu trong lòng mỗi người; đặc biệt tập trung gương mặt 2 người đàn ông, trong đó một người trung tuổi mặc áo khoác đen, đeo kính được xác định là trung tá Giang. Mọi người vừa đánh bài, vừa cười nói bàn luận rôm rả về quân bài, thỉnh thoảng lại văng tục.

Đại tá Đặng Văn Đạm (Trưởng công an thành phố Hải Dương) cho biết theo tường trình của những người trong cuộc, đây là đánh bạc vui ngày xuân chứ không phải tổ chức để sát phạt ăn tiền.

