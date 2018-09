Công an say rượu, cưỡng hôn phụ nữ giữa buổi tiệc

Trong buổi tiệc, hai chị em Thy - Quyên đang ngồi ăn và nói chuyện với mấy người bạn thì ông Tùng bất ngờ chồm qua hôn lên má hai người.

Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng công an tỉnh Bến Tre cho biết, công an huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã đề xuất công an tỉnh kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với điều tra viên Lê Thanh Tùng vì đã có hành vi không tốt, gây ảnh hưởng đến uy tín trong ngành công an trong sự việc xảy ra cách đây hơn ôột tháng.

Trước đó, khoảng 12h trưa 15/10, hai chị em Nguyễn Thị Thy và Nguyễn Hồng Quyên (cùng ngụ xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) đi dự tiệc tại nhà một người bạn gần trụ sở UBND xã. Trong buổi tiệc đông người tham dự, hai chị đang ngồi ăn và nói chuyện với mấy người bạn thì ông Tùng từ đâu bước đến chen vô ngồi chung, chồm qua hôn lên má chị Quyên.

“Tôi biết ông Tùng là một cán bộ công an huyện Thạnh Phú nên nói: 'Anh làm gì mà tự nhiên hôn em tôi?' Ông Tùng gật gù trả lời: 'Anh làm công an. Em biết công an không? Mấy em có muốn gì thì qua xã giải quyết!'. Nói vừa dứt lời, ông Tùng chồm qua hôn luôn lên má của tôi. Sau đó ông Tùng không nói lời nào mà bỏ đi một hơi qua trụ sở công an xã”, chị Thy kể.

Cô gái tố cáo bị viên công an huyện sàm sỡ.

Quá bức xúc vì tự dưng bị hôn giữa chốn đông người, chị Thy và em gái liền đi đến trụ sở công an xã để trình báo sự việc. “Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi thì thấy một công an viên thập thò lặng lẽ dắt xe của ông Tùng ra ngoài để cho ông này ra về. Chúng tôi bức xúc vì vụ việc chưa giải quyết mà ông Tùng đã được cho về kiểu vậy. Hai chị em chúng tôi đến thắc mắc với phó công an xã về việc này là thế nào. Khổ nỗi ông phó công an này cũng đang nồng nặc mùi rượu. Ông ta làm vẻ nghiêm khắc, gắt gỏng quát nạt chi em tôi, ra lệnh cho một số công an viên còng tay hai chị em tôi lại”, chị Thy tố cáo.

Chị nói thêm: “Chúng tôi phản đối hành động ngang ngược hống hách của họ thì những người trong số họ, có cả ông phó công an đã lao vào dùng dùi cui, tay, chân đánh, đấm đá chị em tôi túi bụi vào mặt, vào bụng và chân. Được khoảng hơn mười phút sau, họ tháo còng ra và cho cả hai về nhà mà không giải thích gì. Hôm sau, chúng tôi đến công an huyện tố cáo hành vi của ông Tùng và ông phó công an xã”.

Sau khi người tố cáo đến công an huyện trình báo, theo phản ánh của chị Thy, tối 16/10, ông Tùng đến nhà nhận lỗi, năn nỉ, nói do nhậu say quá nên mới vậy, lúc đó “ma xui quỷ khiến” sao đó mới đi làm chuyện tồi tệ đó, mong bỏ qua.

Người bị tố cáo, điều tra viên Tùng thừa nhận: “Ngày hôm đó tôi đi công tác về và có lỡ uống rượu hơi quá chén. Lúc ghé qua tiệc nhậu có hai chị em Thy, Quyên. Lúc đó cũng sẵn có rượu trong người nên tôi mới có hành động bạo dạn là kề mặt vào hôn hai người này. Thật ra nghĩ thấy cũng có quen nhau nên tôi mới dám làm vậy. Cũng nói thật tình, đây chỉ là việc đùa giỡn cho vui chứ không có ý gì khác”.

Ông Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Giao Thạnh, cho hay: “Hôm đó tôi đang dự họp ở trụ sở xã thì nghe có cự cãi qua lại lớn tiếng bên chỗ công an xã nên tôi qua xem việc gì xảy ra. Đến nơi, tôi thấy hai chị Thy và Quyên đang bị còng tay nên tôi yêu cầu công an xã tháo còng ra ngay lập tức, sao lại còng người ta như vậy. Còn chuyện hai chị có bị đánh hay không tôi không rõ lắm”.

Liên quan đến vị phó trưởng công an xã bị tố còng tay, đánh hai cô gái trong tình trạng say rượu, ông Lê Thành Nam, chủ tịch UBND xã Giao Thạnh, Thạnh Phú cho biết đang chờ kết quả xác minh từ công an huyện Thạnh Phú, lấy đó làm căn cứ để xử lý kỷ luật phó công an này.

