Công an phải bồi thường tiền vì tổ chức khám ngực phụ nữ

Công an huyện phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền 2,3 triệu vì đã để một người phụ nữ khác khám ngực chị này không đúng quy định.

Chiều 16/7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xúc phạm”. Tòa tuyên buộc bị đơn là Công an huyện Tuy An phải bồi thường cho một phụ nữ bị khám ngực 2,3 triệu đồng.

Theo đơn khởi kiện của chị Trần Thị Tố Loan (sinh năm 1989, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An), ngày 27/10/2012, sau khi xảy ra xô xát với bà Võ Thị Kim Hương (ngụ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An), chị bị Công an huyện Tuy An mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, thiếu tá Võ Văn Thái, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Tuy An bắt chị đứng úp mặt vào tường, vạch áo để bà Hương khám xét thân thể. Khi bà Hương khám xét thì ông Thái đứng cách 2 m xem vùng ngực của chị.

Phiên tòa phúc thẩm yêu cầu công an huyện Tuy An bồi thường vì tổ chức khám ngực trái phép.

Sau khi chị Loan làm đơn khiếu nại, Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra và kết luận ông Thái đã tổ chức cho bà Hương khám xét người chị Loan là sai quy định của pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chính thức xin lỗi chị Loan về hành vi sai phạm của cán bộ dưới quyền.

Tuy nhiên, Công an huyện Tuy An chỉ ra quyết định kỷ luật ông Thái với hình thức khiển trách và tổ chức xin lỗi chị Loan tại Công an huyện Tuy An vì cho rằng ông Thái chỉ sai quy định của công an khi để bà Hương khám xét người chị Loan chứ không tổ chức cho bà Hương khám xét.

Tại phiên toà, ông Nguyễn Tâm Niệm, Phó trưởng Công an huyện Tuy An - người được ủy quyền đại diện cho Công an huyện Tuy An tại tòa và ông Thái đều phủ nhận đã tổ chức cho bà Hương khám ngực chị Loan nên không đồng ý bồi thường 10 tháng lương tối thiểu và không xin lỗi tại nơi cư trú như yêu cầu của chị Loan.

Tuy nhiên, tòa cho rằng việc trình bày này là mâu thuẫn với trình bày của những người làm chứng trong hồ sơ. Do đó việc ông Thái cho rằng không có hành vi sai phạm như kết luận của thanh tra Công an Phú Yên là không có căn cứ.

Tòa cho rằng do sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, chưa đến mức gây dư luận xấu đến chị Loan và gia đình nên chấp nhận một phần yêu cầu của chị Loan là buộc Công an huyện Tuy An bồi thường 2 tháng lương tối thiểu, tức 2,3 triệu đồng. Ông Thái có trách nhiệm trả lại số tiền này cho Công an huyện Tuy An.

Về việc yêu cầu Công an huyện Tuy An xin lỗi tại nơi cư trú, tòa xét thấy trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an huyện Tuy An đã mời chị Loan về Công an huyện và Công an huyện Tuy An cũng như ông Thái đã xin lỗi công khai nên không chấp nhận yêu cầu này.

Trước đó, ngày 28/11/2014, TAND huyện Tuy An đã đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm và bác toàn bộ yêu cầu của chị Loan, đồng thời còn yêu cầu Công an tỉnh Phú Yên phải đính chính lại thông báo của Giám đốc Công an tỉnh trước đây khi thừa nhận ông Thái đã tổ chức khám xét chị Loan sai quy định.

