Công an khám nghiệm, gia đình tiếp cận thi thể bà Hà Linh

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã khám nghiệm pháp y để điều tra cái chết của nữ doanh nhân Hà Linh.

Ngày 29/9, Luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh, cho biết: "Sáng nay, người nhà nạn nhân Hà Thuý Linh (tên thường gọi Hà Linh) đã đến trụ sở công an ở Trung Quốc để chứng kiến các bác sĩ pháp y thực hiện công việc. Chúng tôi không biết được chính xác ngày đưa thi thể doanh nhân Hà Linh về Việt Nam. Sau khi khám nghiệm tử thi, phải chờ Bộ Y tế Trung Quốc xác nhận và cấp giấy an toàn vệ sinh dịch tễ thì người thân mới có thể làm thủ tục hàng không để đưa thi thể bà Linh về Việt Nam".

Luật sư Quý cho biết thêm, nếu không hoàn tất các vấn đề trong hôm nay (29/9) thì khả năng thi thể nạn nhân Hà Linh phải ở lại Trung Quốc thêm một tuần nữa vì Trung Quốc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Gia đình đã được tiếp cận thi thể doanh nhân Hà Linh và đang chờ đợi để được đưa thi thể về nước.

Các cơ quan chức năng Việt Nam như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cũng đã có công hàm gửi đến nhà chức trách Trung Quốc đề nghị hỗ trợ làm rõ vấn đề trong thời gian sớm nhất để đưa thi thể doanh nhân Hà Linh về Việt Nam.

Tuy nhiên, theo một cán bộ công an Việt Nam, một vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến yếu tố nước ngoài, cơ quan luật pháp Trung Quốc làm việc trong vòng ít nhất 3 ngày mới hoàn tất.

Cũng theo luật sư Quý, một cán bộ công an Việt Nam, nói với ông rằng: "Thi thể nạn nhân Hà Linh sau khi đưa về Việt Nam, nếu phía công an Trung Quốc trả lời thoả đáng thì thôi, ngược lại chưa thoả đáng, còn nhiều nghi vấn, khuất tất thì công an Việt Nam sẽ vào cuộc".

Ngày 28/9, sau khi được giám định ADN tại Trung Quốc, bà Hà Mỹ Châu (chị ruột bà Hà Thúy Linh) được tiếp cận thi thể và xác nhận đó chính là em mình đồng thời ký cam kết để cơ quan pháp y Trung Quốc mổ tử thi điều tra. Tuy nhiên, gia đình chỉ được nhìn khuôn mặt để nhận diện, còn các vết thương đều không thấy do được phủ vải.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm đồng đã lập Ban tổ chức tang lễ, chờ đón thi hài nữ doanh nhân Hà Linh về Việt Nam.

