Công an kéo lê phụ nữ bán hàng rong ở TP HCM

Ban lãnh đạo Công an TP HCM đã đình chỉ công tác thiếu úy Bùi Xuân Hải, người nắm cổ áo, kéo lê chị Thu tại hồ Con Rùa tối qua.

Tối qua, video một chiến sĩ công an túm áo, kéo lê người phụ nữ bán hàng rong ở khu vực Hồ Con Rùa, TP HCM thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Video công an nắm tóc, kéo lê phụ nữ bán hàng rong ở TP HCM Theo người đăng tải video chia sẻ, tối 29/9, chị Thu, một phụ nữ bán hàng rong, tại khu vực Hồ Con Rùa, quận 3, TP HCM bị lực lượng chức năng truy quét, sau đó xảy ra xô xát, ẩu đả. Người dân địa phương khi phát hiện sự việc đã can ngăn và báo cho cơ quan chức năng. Chị Thu được cho là không chấp hành, chửi và cào cấu thiếu úy. Trong lúc xô xát, cả cảnh sát và người này cùng ngã. Chị Thu va đầu vào đuôi xe máy dựng gần đó, gây thương tích, chảy nhiều máu đã được đưa đi cấp cứu. Sự việc sau khi đăng tải và phát tán trên các trang mạng khiến nhiều người tỏ ra bức xúc và nhận định rằng cho dù bán hàng rong là sai quy định nhưng cũng không phải vì thế mà công an được phép đánh người dân.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người tỏ ra nghi ngờ: “Chuyện gì cũng có 2 mặt và vấn đề gì cũng có đầu đuôi. Vậy cho nên nếu có video quay từ đầu thì đăng lên cho mọi người theo dõi. Chứ khúc này toàn giữa với sau. Nếu nhìn đây sợ nhận xét phiến diện, chưa biết thật hư ra sao không nói được gì ạ. Biết đâu người phụ nữ này lại phạm tội gì thì sao”.

Hay như một tài khoản khác cũng cho biết: "Mình không có chứng kiến tận mắt nhưng video quay lại cũng đâu có thấy là anh công an đánh người phụ nữ kia đâu. Nhưng người phụ nữ kia lại liên tục lao vào đạp, đánh anh công an đấy chứ. Chưa rõ nguyên nhân, thật hư ra sao mong mọi người đừng chỉ trích".

Sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin chị Thu trong video không hề bán hàng rong thông thường mà là người hoạt động trong đường dây chăn dắt người ăn xin, thu tiền bảo kê ở khu vực Hồ Con Rùa.

Trưa 30/9, trao đổi với VnExpress, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP HCM - cho hay Ban lãnh đạo Công an TP HCM đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác thiếu úy Bùi Xuân Hải - cán bộ Công an phường 6, quận 3. Anh Hải là người nắm cổ áo, kéo lê chị Thu (39 tuổi) tại khu vực hồ Con Rùa tối qua.

Theo ông Quang, thời điểm xảy ra sự việc thiếu úy Hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự lòng lề đường tại góc Công Trường Quốc Tế - Phạm Ngọc Thạch (phường 6). "Bước đầu xác minh, thiếu úy cảnh sát đã vi phạm, thực hiện nhiệm vụ không đúng qui trình, tác phong công tác. Nếu người phụ nữ kia có vi phạm, cũng chỉ ở mức độ vi phạm hành chính", đại tá Quang nói và cho biết lãnh đạo Công an TP HCM đã chỉ đạo khẩn trương điều tra toàn bộ vụ việc "sai đến đâu, xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che".

Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Maruko Chan