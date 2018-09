Công an bị kẻ ngáo đá đâm chết giữa đường ở TP HCM

Kẻ ra tay đâm chết đại úy công an gần Bệnh viện Chợ Rẫy bị ngáo đá. Hắn thấy nạn nhân cãi nhau với một người khác nên bực mình ra tay.

Chiều tối ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1975, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là đại úy Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1980, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước)

Thông tin ban đầu cho thấy, do Tuấn bị ngáo đá nên khi thấy anh Mạnh cãi nhau với một người khác (chưa rõ danh tính) nên không kềm chế được cảm xúc đã dùng dao đâm anh Mạnh rồi bỏ chạy.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ đâm chết đại úy Mạnh.

Trước đó, rạng sáng 26/6 tại khu vực ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (Bình Phước), công an địa phương bắt 2 thanh niên trộm chó gồm: Nguyễn Đước Nhã (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Bình Phước). Trong quá trình bỏ chạy, Nhã bị ngã xe gãy chân nên được công an đưa xuống TP HCM điều trị. Đại úy Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1980, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) và thượng sĩ Đỗ Mạnh Hưng (sinh năm 1987) được phân công túc trực canh giữ Nhã.

Đêm 28/6, anh Mạnh ra ngoài ăn tối và đi công việc riêng. Sau đó, khi anh Mạnh đang đón xe ôm tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt (quận 10) thì bị Nguyễn Minh Tuấn dùng dao đâm vào bụng.

Sự việc được một người dân gọi điện đến công an phường 11 (quận 10) trình báo. Khi người đi đường và công an địa phương đến hiện trường thì thấy anh Mạnh gục trên vũng máu nên đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau khi được mổ cấp cứu, do vết thương thấu bụng và mất khá nhiều máu nên anh Mạnh đã tử vong lúc 1h ngày 29/6.

Theo Người Lao Động