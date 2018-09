Công an bắn đồng đội vì thất tình

Chiến sĩ công an được cho là lấy súng của đơn vị, vào nhà nghỉ để tự sát cùng người tình. Khi cô gái không đến, anh ta nã đạn về phía cảnh sát.

Khoảng 3h sáng 16/4, người dân phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) giật mình thức giấc khi nghe nhiều tiếng súng nổ vang trong nhà nghỉ 555 hướng mặt ra quốc lộ 91. Hàng chục cảnh sát cơ động và hình sự đặc nhiệm đang vây ráp tòa nhà 6 tầng.

Vỏ đạn vương vãi tại hiện trường trước nhà nghỉ 555.

Lúc này, thanh niên cầm súng loại AK báng gấp khống chế bảo vệ nhà nghỉ kéo lên lầu, yêu cầu mọi người không đi theo đồng thời nã nhiều phát đạn về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Hai cảnh sát được cho là đã nhanh chóng đạp ngã xe xung quanh để né đạn của tên này. Sau hơn 3 giờ cố thủ, cảnh sát đã khống chế được thanh niên có súng, giải thoát con tin.

Cảnh sát vây ráp tòa nhà bắt thanh niên có súng.

Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, do nhà nghỉ nằm gần một ngân hàng nên khi xảy ra nổ súng, nhiều người nhầm tưởng là cướp ngân hàng. Thanh niên có súng bị bắt giữ là chiến sĩ nghĩa vụ của ngành công an.

Nhà nghỉ 555 ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ - nơi xảy ra vụ nổ súng lúc rạng sáng.

"Cậu này buồn chuyện gì đó đã lấy súng của đơn vị, thuê nhà nghỉ và hẹn người yêu đến tự sát nhưng cô gái không đến. Nhà nghỉ thấy khách có súng nên báo cảnh sát thì xảy ra chuyện bảo vệ bị khống chế", đại tá Kha cho biết thêm.

VnExpress