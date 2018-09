Con trai cả ông Trump bị đồn hẹn hò người dẫn chương trình Fox News

Hai tháng sau khi vợ nộp đơn ly hôn, Donald Trump Jr. được trông thấy đi dự tiệc cùng người tình tin đồn hơn 9 tuổi.

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Trump, và bạn gái tin đồn, Kimberly Guilfoyle. Ảnh: People.

Page Six hôm 10/5 cho hay vài nguồn tin tiết lộ Donald Trump Jr. hẹn hò với Kimberly Guilfoyle, người dẫn chương trình The Five trên Fox News, được vài tuần nay. Tin đồn trên lan truyền chỉ hai tháng sau khi vợ anh, Vanessa, đâm đơn ly dị. Vanessa có 12 năm chung sống với doanh nhân 40 tuổi và sinh cho anh 5 đứa con.

"Don Jr. và Kimberly đang hẹn hò và có khoảng thời gian vui vẻ", một nguồn tin tiết lộ với Page Six. "Muốn được mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong lúc đang hoàn tất các thủ tục ly hôn nhưng anh ta lại qua lại với Kimberly".

Tối 6/5, con trai cả tổng thống Mỹ và bạn gái tin đồn hơn 9 tuổi được nhìn thấy đi cùng nhau tới một bữa tiệc chúc mừng đại sứ mới của Mỹ tại Đức, Richard Grenell. Sau bữa tiệc, Donald Trump Jr. và Guilfoyle cùng rời đi và đến ăn tối muộn ở nhà hàng Harry Cipriani trên đường Fifth Avenue.

Đại diện Fox News và Trump Organization hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Kimberly Guilfoyle, 49 tuổi, từng là công tố viên thành phố San Francisco và thành phố Los Angeles. Cô từng kết hôn với Gavin Newsom, cựu thị trưởng San Francisco và hiện là thống đốc bang California, trong khoảng thời gian 2001-2005.

Nữ dẫn chương trình của Fox News thường bày tỏ sự bênh vực đối với ông Trump và gia đình ông trên truyền hình. Tháng 5 năm ngoái, Guilfoyle tiết lộ cô đang trong quá trình đàm phán với chính quyền của ông Trump về việc trở thành thư ký báo chí của Nhà Trắng, sau khi Sean Spicer rời đi. Tuy nhiên, dự định này của cô không thành do vẫn đang có hợp đồng dài hạn với Fox News.