Con rể bỏ thuốc chuột vào bánh xèo để hại mẹ vợ

Nghĩ bà Túc xúi vợ mình ly dị, Tâm lấy thuốc độc bỏ vào lu nước uống và bánh xèo hòng mưu sát.

Ngày 19/10, Công an thị xã Sông Cầu đã bàn giao Lê Văn Tâm (36 tuổi, trú ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) và tang vật liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên để điều tra, xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Khoảng 20h10 ngày 16/10, bà Nguyễn Thị Túc (70 tuổi, trú ở thôn 4, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) phát hiện 4 cái bánh xèo để trong tủ thức ăn có chất bột màu đen, nghi vấn thuốc độc nên báo chính quyền địa phương.

Nhận tin, Công an thị xã Sông Cầu và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, tạm giữ tang vật, truy tìm thủ phạm. Qua nguồn tin của bị hại, công an tạm giữ nghi can Lê Văn Tâm (con rể của bà Túc) lấy lời khai.

Lê Văn Tâm thừa nhận với công an rằng chính mình là người bỏ thuốc diệt chuột vào 4 cái bánh xèo. Trước đó, vào đêm 27/9, Tâm còn bỏ thuốc diệt chuột vào 2 lu nước uống ở nhà bà Túc để đầu độc.

Thời gian vừa qua, Lê Văn Tâm và vợ là chị Bùi Thị Bích Thanh (con bà Túc) liên tục xảy ra mâu thuẫn nên chị Thanh chuyển về sống với mẹ ở xã Xuân Hải. Lê Văn Tâm cho rằng bà Túc xúi giục chị Thanh chia tay nên hai lần ra tay hạ sát để trả thù.

Theo Công An TP HCM