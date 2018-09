Con mắc bệnh uốn ván sau khi bị mẹ rắc tiêu vào rốn

Thấy rốn của con gái vừa chào đời ẩm ướt, người mẹ nghe lời đồn, dùng tiêu xay rắc vào với suy nghĩ sẽ giúp rốn mau khô.

Việc làm của người mẹ từng 3 lần sinh con đã khiến bé gái 7 ngày tuổi ở Đồng Tháp lên cơ co giật. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, bé được chẩn đoán mắc chứng uốn ván sơ sinh do chăm sóc không đảm bảo vệ sinh.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏ bú, khóc quấy, sốt cao và lên cơn co gồng. Vùng cuốn rốn sưng đỏ, chảy nước vàng, có dấu hiệu nhiễm trùng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi dương tính với uốn ván.

Do bệnh nguy hiểm và tuổi quá nhỏ, bệnh nhi đã lập tức được các bác sĩ sử dụng chế độ chăm sóc và điều trị đặc biệt. May mắn hơn 3 ngày sau đó, tình trạng sức khỏe của bé dần ổn định. Trò chuyện với các bác sĩ, người mẹ cho biết do thiếu hiểu biết nên khi nghe có người mách rắc tiêu vào rốn trẻ sẽ giúp rốn mau khô và ấm bụng, chị đã làm theo.

Đây không phải là lần đầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tiếp nhận trẻ mắc uốn ván do bị người lớn chăm sóc không đúng cách. Không chỉ bị rắc tiêu vào rốn, một số bé còn mắc uốn ván do phụ huynh tự cắt rốn tại nhà.

Để phòng bệnh, ngoài những việc làm sai như cắt rốn tại nhà, rắc tiêu vào rốn, bác sĩ khuyên người mẹ nên tiêm ngừa uốn ván trước khi mang thai.

Phương Lâm