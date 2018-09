Con gái Tổng thống Mỹ bị bám đuôi

Nhà Trắng hôm qua phải đóng cửa sau khi một ôtô bám theo xe chở con gái Tổng thống Barack Obama, vượt rào chắn an ninh vào khu vực tòa nhà.

Lực lượng Mật vụ chụp ảnh chiếc xe vượt qua rào chắn an ninh. Ảnh: AFP.

CNN dẫn thông tin từ Lực lượng Mật vụ, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tổng thống Mỹ, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 chiều qua. Nhân viên an ninh chặn chiếc ôtô lại khi nó bám theo đoàn xe vào Nhà Trắng, vượt qua rào chắn an ninh cách phủ Tổng thống khoảng 200 m.

Theo Edwin Donovan, người phát ngôn Lực lượng Mật vụ, tài xế 55 tuổi lái ôtô bị bắt sau đó với tội danh xâm nhập trái phép. Phương tiện trên "lập tức bị nhân viên thuộc Đơn vị Sắc phục chặn lại" và kiểm tra, Donovan nói.

Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về sự kiện. Một quan chức hành pháp giấu tên nói với AFP rằng đoàn xe khi đó đang chở theo Malia và Sasha, hai con gái của Tổng thống Obama, từ trường về nhà. Phóng viên làm việc trong phủ Tổng thống không được phép ra ngoài trong vòng một giờ cho đến khi nhà chức trách dỡ bỏ lệnh đóng cửa.

An ninh tại Nhà Trắng được thực hiện rất chặt chẽ, một vấn đề nhỏ cũng có thể khiến nơi ở của Tổng thống đóng cửa. Nhà Trắng từng phải tạm thời đóng cửa hồi tháng 2 khi phát hiện một người đàn ông mang cặp tìm cách trèo qua hàng rào. Nhà chức trách sau đó kiểm tra chiếc cặp và bắt giam người này nhưng không tiết lộ danh tính do chưa bị buộc tội.

Video Bắt nghi phạm lái ô tô xâm nhập trái phép vào Nhà Trắng

Như Tâm (Video: CNN)