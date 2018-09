Con gái lên Facebook kêu cứu nhờ 'giải thoát' cho mẹ

Thấy mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, hành hạ, con gái chị Lập đã lên Facebook kêu cứu và nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Hơn 40 tuổi, là mẹ của 2 đứa con, chị Nguyễn Thị Lập (sinh năm 1975, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn nổi bật với vẻ đẹp mặn mà. Đẹp người, lại giỏi giang trong công việc làm ăn, nên chị Lập được nhiều người nể phục. Nhưng ít ai biết rằng, chị phải chịu đựng cuộc sống gia đình nhiều khổ cực.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó, nhà lại đông anh em nên ngay từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Lập đã phải chịu nhiều vất vả so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng bù lại, chị được trời phú cho nhan sắc được nhiều chàng trai theo đuổi.

Tuy vậy, cái duyên chỉ đến khi chị Lập tình cờ gặp gỡ anh Đỗ Duy Nghĩa (sinh năm 1973, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ). Thời điểm quen nhau, Nghĩa nổi tiếng là một thanh niên bảnh bao, chơi bời trong vùng. Khi biết chuyện tình cảm của con gái, bố mẹ chị Lập đã ra sức khuyên bảo, can ngăn. Bỏ ngoài tai những lời góp ý của người thân, chị Lập vẫn tìm mọi cách đến với Nghĩa. Thời điểm đó, chị Lập luôn tâm niệm rằng, sẽ dùng tình yêu chân thật, mộc mạc của mình để cảm hóa được anh.

Chị Nguyễn Thị Lập bị chồng bạo hành suốt một thời gian dài.

Đầu năm 1998, đám cưới của chị tổ chức thu hút rất đông người đến chúc phúc. Không lâu sau ngày cưới, chị Lập sinh cô con gái đầu lòng mang tên Đỗ Thị Bích Hồng. Nhưng sau khi sinh con, anh Lập lại lao vào rượu chè, cờ bạc. Cuộc sống gia đình mỗi lúc một khó khăn.

Với suy nghĩ cần phải kiếm tiền để sau này con cái đỡ khổ, khi cháu Hồng chập chững những bước đi đầu đời, chị Lập đi xuất khẩu lao động. Sau nhiều năm vật lộn bên đất khách quê người, dành dụm được ít tiền, chị Lập trở về quê xây dựng một xưởng may nhỏ tại nhà.

Do nhu cầu thị trường mỗi ngày một lớn nên công việc làm ăn tương đối thuận lợi. Kinh tế gia đình cũng nhờ xưởng may nhỏ đó mà được cải thiện đáng kể. Trong khi vợ nai lưng làm việc thì chồng chị lại lông bông, chơi bời. Mỗi khi hết tiền tiêu, anh lại về nhà ngửa tay xin tiền vợ. Nếu yêu cầu không được đáp ứng là chồng chị “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Bao nhiêu năm sống đời vợ chồng là từng đó năm chị Lập phải sống trong cảnh bị bạo hành. Cách đây không lâu, khi vợ chồng lời qua tiếng lại, Nghĩa đã dùng dao ném thẳng vào đầu vợ. Rất may vụ việc được người thân phát hiện ngăn cản kịp thời. Chị Lập được đưa vào viện khâu 10 mũi. Gần đây nhất là ngày 12/6, cũng chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt mà Nghĩa đã đánh chị Lập thâm tím mặt mày. Chứng kiến cảnh tượng trên, cháu Hồng đã khuyên mẹ viết đơn ly hôn để thoát khỏi cuộc sống “địa ngục”.

Mặt khác, Hồng còn lên Facebook cầu cứu mọi người tìm biện pháp giúp đỡ mẹ mình. “Lúc đó, tôi cũng bất ngờ khi con gái tôi bảo viết đơn ly hôn, đồng thời đăng sự việc của mình lên mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người để giải thoát cuộc sống bế tắc này. Nó không muốn tôi phải sống trong cảnh bị bố đánh đập triền miên”, chị Lập tâm sự.

Theo lời chị Lập, cách đây nhiều năm, khi gia đình chị đang xây nhà thì bất ngờ có một nhóm thanh niên tìm đến đòi 200 triệu đồng. Hỏi ra mới biết, đó là số tiền mà Nghĩa đã vay để đánh bạc, chơi bời. Không biết làm cách nào, chị Lập phải xin chủ nợ khất lại cho ít thời gian để xoay tiền. Khi số nợ vừa trả xong thì Nghĩa lại bị bắt vì tội đánh bạc. Bao nhiêu biến cố cứ liên tiếp ập đến khiến chị Lập gần như suy sụp.

Chứng kiến con trai ngày ngày rượu chè, cờ bạc, cuộc sống gia đình luôn căng thẳng, nhiều lần người mẹ già của Nghĩa đã đến khuyên bảo nhưng không có kết quả.

Đã có những lúc chị Lập từng có ý nghĩ tiêu cực để tự giải thoát bản thân, nhưng vì thấy các con còn cả tương lai dài phía trước nên chị lại từ bỏ. Chị tâm sự: “Tôi rất sợ cứ sống mãi như thế này, các con tôi sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý. Khi đề cập tới vấn đề ly hôn, Nghĩa chỉ sợ tôi giành giật tài sản. Khi biết tôi không có nhiều yêu cầu Nghĩa đã đồng ý viết đơn ly hôn. Đi lấy chồng, người không giữ được, chứ đừng nói tài sản. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải lấy lại một phần đất cho các con sau này”.

Bà Đỗ Thị Kim Duyên, Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Tam Hiệp, cho biết: “Nghĩa là người mê cờ bạc, thường xuyên bạo hành vợ. Nhiều lần nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã vào can thiệp nhưng không thể chấm dứt tình trạng trên. Có lần chị Lập chạy đến nhà kêu cứu, chúng tôi đã phối hợp cùng công an xã giải quyết và đưa chị Lập đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình can thiệp hay làm công tác hòa giải bởi Nghĩa không chịu hợp tác”.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng Công an xã Tam Hiệp xác nhận, Nghĩa nghiện rượu chè, cờ bạc và nằm trong diện bị theo dõi tại địa phương. Về cuộc sống vợ chồng, Nghĩa nhiều lần bạo hành vợ, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã nhiều lần vào giải quyết.

Theo Giadinh.net.vn