Con đường thành tỷ phú của Carl Icahn

Từng bị phản đối khi nộp đơn vào đại học danh tiếng, Carl Icahn phải đi làm thêm để chi trả cho việc học, thậm chí cháy túi khi lần đầu chơi bài kiếm tiền.

Để gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới, bạn cần có sự nỗ lực và bền bỉ rất lớn. Nhà đầu tư nổi tiếng Carl Icahn (78 tuổi) hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 24 tỷ USD đã thể hiện điều đó từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Trong cuốn sách "Tiền bạc: Cách làm chủ cuộc chơi" của tác giả Tony Robbins, Icahn đã chia sẻ về khát vọng lớn của mình và cách ông tạo ra, chứ không chỉ tìm kiếm, những cơ hội.

Carl Icahn đã phải vượt qua nhiều chướng ngại từ khi còn đi học. Ảnh: LA Times

Business Insider cho biết Icahn lớn lên tại khu Far Rockaway (New York, Mỹ) trong gia đình có mẹ là giáo viên còn cha là người chỉ đạo dàn đồng ca tại một giáo đường Do Thái ở địa phương. "Khi tôi đăng ký vào đại học, các giáo viên nói với tôi rằng: 'Đừng nộp đơn vào Ivy League. Họ không nhận sinh viên khu vực này đâu'. Nhưng tôi mặc kệ và dồn sức để vào được đó. Và tôi đã chọn Princeton", Icarl chia sẻ trong cuốn sách. Ivy League là tên gọi chung cho 8 trường đại học danh tiếng tại Mỹ - Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton và Yale.

Icahn được cha trả cho tiền học phí (750 USD vào những năm 1950), nhưng lại không có tiền ăn và ở. Ông phải tìm việc làm thêm trong quán bar trên bãi biển gần nhà. Sau này, ông thường xuyên nhập hội chơi bài poker với các ông chủ khu nghỉ dưỡng.

"Ban đầu, tôi thậm chí chẳng biết chơi thế nào và bị họ vét sạch túi. Vì vậy, trong hai tuần, tôi đã đọc 3 cuốn sách về poker. Nhờ đó, tôi chơi tốt gấp 10 lần so với tất cả bọn họ. Với tôi, đây là một trò chơi với khoản lời béo bở. Mỗi mùa hè, tôi thắng được khoảng 2.000 USD", ông nói.

Sau khi trang trải tiền ăn học tại Princeton với số tiền thắng được từ trò poker và tham gia phục vụ quân đội, Icahn bước chân vào phố Wall. Ông vay tiền để mua một chỗ ngồi tại sàn chứng khoán New York (NYSE) và bắt đầu hoạt động kiếm lời từ chênh lệch giá (arbitrage). Ông bắt đầu kiếm được số tiền lớn, khoảng 1,5 - 2 triệu USD mỗi năm.

Sau đó, ông thành lập công ty riêng, nay là Icahn Enterprises, và bắt đầu thâu tóm các công ty bị định giá thấp, giúp họ tăng giá trị rồi bán đi kiếm lời. Ông cho biết mình thường tìm tới những công ty hoạt động kém và nói: "Tôi sẽ thâu tóm công ty nếu anh không thay đổi, hoặc nếu hội đồng quản trị không làm việc này việc kia". Thông thườnghọ nghe theo ông, nhưng đôi khi họ bật lại và đưa ông ra tòa.

"Ít người có được sức bền như tôi lắm", Icahn chia sẻ, "Tôi là một người rất cạnh tranh. Đam mê hoặc ám ảnh, anh gọi là gì cũng được. Và khi làm bất cứ điều gì, tôi đều cố hết sức. Đó là bản năng rồi".

