Con dâu đa tình đẩy gia đình chồng vào lao lý

Trong lúc số phận ba cha con chưa biết như nào thì người con dâu đã bỏ đi lấy chồng mới.

Chỉ vì muốn “điều tra” chuyện con dâu ngoại tình, chồng và hai con trai bà Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, ngụ thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cùng bị xử từ 7 đến 8 năm tù.

Nửa đêm vẫn nhận lời đi chơi với 'trai lạ'

Theo lời bà Hương, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ tối 7/7/2013. Hôm đó con trai cả của bà là Quang Văn Toàn (sinh năm 1990) bất ngờ đọc được tin nhắn của ai đó rủ vợ đi uống nước. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Toàn dùng điện thoại của vợ nhắn tin lại, “dụ” người kia đến chợ thôn đón rồi ra điểm hẹn “phục kích”.

Khoảng 21h cùng ngày, hai thanh niên rủ vợ Toàn đi uống nước chạy xe máy đến chợ Bồ Nâu. Toàn gọi điện cho bố là Quang Văn Thành (sinh năm 1970) vác cây đao ra đầu chợ hỗ trợ mình bắt “tình địch”.

Vừa dừng xe, hai thanh niên phát hiện bị vây bắt. Người cầm lái quay đầu xe bỏ chạy, thanh niên ngồi sau sợ quá nhảy xuống đường, bị Toàn bắt được đưa về nhà hỏi chuyện. Người này tên Nguyễn Văn Bính (sinh năm 1991, ngụ xã Vân Tảo, huyện Thường Tín), là bạn với vợ Toàn từ thời con gái, lâu nay vẫn thường xuyên liên lạc. Bị truy vấn, Bính đổ cho thanh niên bỏ chạy mới là người chủ động nhắn tin rủ vợ Toàn đi chơi.

Bà Hương đau đón trước bi kịch gia đình.

Đêm khuya nghe tiếng ồn ào, nhiều thanh niên trong xóm kéo đến nhà bà Hương theo dõi vụ việc. Một số thanh niên tuyên bố Bính phải nộp 30 - 50 triệu đồng vì “đã ăn nằm với vợ Toàn”. Số tiền này để “bồi thường danh dự” cho người chồng bị “cắm sừng”.

Nạn nhân Bính gọi điện về nhà cầu cứu, đến 12h đêm có bốn người thân đến thôn Bạch Nao xin phép đưa Bính về. Nhưng chồng bà Hương đại diện đứng ra từ chối trả người. Lỳ do là người nhà Bính không đưa được thanh niên bỏ chạy đến. Theo ông kể: “Thằng Bính khai đứa bỏ chạy mới nhắn tin rủ rê con dâu tôi. Nên mục đích của gia đình là hỏi trực tiếp thanh niên đó. Nếu thả người thì hôm sau không có bằng chứng, cũng không biết địa chỉ hai thanh niên này ở đâu mà tìm”. Một lúc sau người nhà Bính ra về.

Đêm hôm đó, ông Thành (chồng bà Hương) gọi điện trình báo sự việc với công an xã, đợi mãi công an xã không đến nên ông yêu cầu đưa Bính ra trụ sở xã. Nhưng thanh niên này xin cho ngủ lại và viết giấy xin gia đình cho ngủ nhờ qua đêm.

Ngôi nhà nơi mọi người bắt “nghi phạm vụ ngoại tình” đưa về tra khảo.

Sáng sớm hôm sau, bố con ông Thành đưa Bính ra xã trình báo. Công an xã báo lên công an huyện. Vợ chồng Toàn và Bính sau đó được đưa lên trụ sở công an huyện và bị tạm giữ.

Trưa cùng ngày, ông Thành chạy xe lên công an huyện hỏi thăm tình hình vợ chồng con trai thì bị cán bộ điều tra thông báo ông liên quan đến vụ việc, yêu cầu tháo đồng hồ, nộp điện thoại, vào phòng tạm giữ.

Chiều tối hôm sau, bà Hương và con trai út đang ăn cơm chiều thì công an xã, huyện đến nhà mời người con út trong nhà lên công an huyện rồi bị tạm giam luôn.

Vợ Toàn và Bính bị tạm giữ bốn ngày được tha về. Ông Thành và con út Quang Văn Đại (sinh năm 1992) bị tạm giữ 45 ngày. Riêng Toàn hiện vẫn đang bị giam, đến nay đã hơn hai năm.

Một cô gái đa tình, 10 người lĩnh án

Trong sáu tháng từ khi sự việc xảy ra, TAND huyện Thanh Oai đã 15 lần hoãn xử sơ thẩm do vắng mặt bị hại, thiếu nhân chứng. Đến lần thứ 16, ngày 17/3/2015, phiên sơ thẩm mới tuyên được án. Tổng cộng có 10 bị cáo bị xét xử gồm 3 bố con ông Thành, nhóm bạn của Toàn và những thanh niên trong xóm có mặt tại buổi tối hôm đó. Tất cả bị truy tố với hai tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản”.

HĐXX sơ thẩm nhận định Toàn đóng vai trò khởi xướng, chuẩn bị đao là công cụ thực hiện việc bắt, giữ trái pháp luật. Bị cáo Thành là bố Toàn, khi thấy con có chuyện bức xúc lẽ ra phải can ngăn nhưng lại lấy hung khí cùng đi rình bắt giữ anh Bính.

Đối với Đại, khi thấy anh đánh chửi vợ, đi rình bắt người mà không can ngăn, còn nhờ người chở bố đi và rủ thêm bạn tham gia. Hành vi bắt, giữ người trái phép theo CQĐT và HĐXX hoàn toàn đủ căn cứ. Riêng Toàn vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội “hủy hoại tài sản” nhưng tiếp tục tái phạm tội nên mức hình phạt áp dụng với Toàn nghiêm khắc hơn các bị cáo khác.

Ông Thành cho rằng cha con ông không phạm tội Cướp tài sản.

Về tội “cướp tài sản”, theo CQĐT, do bị đe doạ, lo sợ, anh Bính gọi điện cho gia đình yêu cầu đem 50 triệu đồng đến chuộc. Tuy nhiên, ông Thành không nhận tội và phản bác cáo buộc này tại toà.

Kết thúc phiên tòa, Toàn bị tuyên án nặng nhất, 8 năm tù. Ông Thành và con út 7 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo kháng án và đều được cho tại ngoại chờ phúc thẩm, trừ Toàn vẫn đang bị tạm giam. Phiên phúc thẩm đã được TAND Hà Nội lên lịch xét xử, gửi thông báo mời đương sự 3 lần vào tháng 7 và 8 vừa rồi, nhưng đều phải hoãn. “Khi thì vắng người này, lúc lại vắng người nọ. Nghe nói sắp mở lại phiên tòa thì phải”, bà Hương thở dài.

Trong thời gian chờ phúc thẩm, con trai út bà Hương lấy vợ năm 2014, nay đã có con bảy tháng tuổi. Tuy nhiên anh này và vợ không thể đăng kí kết hôn, làm giấy khai sinh cho con vì cán bộ xã trả lời đang “có án”.

Ngược lại, trong lúc con cả bà đang bị tạm giam, người vợ chưa đăng ký kết hôn, chính là cô gái đa tình nguồn cơn sự việc, đã bỏ đi lấy chồng khác.

Theo Pháp Luật Việt Nam