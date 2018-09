Con dâu cả của tổng thống Donald Trump đệ đơn ly hôn

Donald Trump Jr., và vợ Vanessa sắp ai đi đường nấy sau 12 năm chung sống và có 5 đứa con.

Donald Trump Jr. và vợ Vanessa Trump. Ảnh: Reuters

Theo BBC, con trai cả của tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ, Vanessa Trump, thông báo họ đang tiến hành các thủ tục ly hôn trong một thông cáo chung hôm qua (15/3).

"Sau 12 năm kết hôn, chúng tôi đã quyết định chia tay. Chúng tôi sẽ vẫn luôn tôn trọng nhau và hai bên gia đình. Chúng tôi đã có với nhau 5 đứa con xinh đẹp và các con vẫn là ưu tiên hàng đầu. Xin hãy tôn trọng riêng tư của chúng tôi trong thời gian này", thông cáo ghi rõ.

Tờ Page Six của New York Post và New York Daily News sáng sớm 15/3 cho hay con dâu của ông Trump đã đệ đơn ly hôn lên Tòa án Tối cao Manhattan.

Trước sự việc này, Nhà Trắng từ chối bình luận và chuyển toàn bộ mọi thắc mắc, câu hỏi sang cho Trump Organization.

Donald Trump Jr. và vợ quen nhau năm 2003 sau khi được chính ông Trump giới thiệu tại một show diễn thời trang. Hai năm sau, họ kết hôn.

Tháng trước, Vanessa Trump được đưa tới bệnh viện kiểm tra sau khi mở một lá thư gửi đến nhà riêng của họ với nội dung đe dọa kèm một loại bột trắng. Cảnh sát xác định chất bột không gây nguy hiểm.