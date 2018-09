Con chết khi tiêm văcxin, cha nhận tiền để không kiện

Một giờ sau khi tiêm văcxin, bé Ngọc tử vong. Do quá nghèo, cha bé chấp nhận 40 triệu đồng hỗ trợ và cam kết không khiếu nại.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, hôm 25/11, xác nhận bé Ngọc ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã tử vong sau tiêm ngừa văc xin Quinvaxem 5 trong 1. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình bé gái 5 tháng tuổi này 40 triệu đồng để lo hậu sự.

Trước đó, sáng 24/11, bé Ngọc được tiêm văcxin tại Trạm Y tế xã Hưng Phú cùng với 17 bé khác. Về đến nhà bé tím tái toàn thân, co giật, khó thở và sùi bọt mép. Được gia đình đưa trở lại trạm y tế kiểm tra sức khỏe và chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Theo xác định ban đầu của bệnh viện, bé tử vong do sốc phản vệ sau tiêm ngừa. Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu lấy mẫu văcxin gửi xét nghiệm trước khi niêm phong lô Quinvaxem tại Trạm Y tế Hưng Phú. Quy trình bảo quản văcxin và cách tiêm ngừa của cán bộ y tế cũng được nhà chức trách xác minh làm rõ.

Chiều 26/11, lãnh đạo Viện Pasteur TP HCM đến Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long (Bạc Liêu) họp hội đồng chuyên môn cùng giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Ngọc. Kết thúc cuộc họp, ông Nam khẳng định đã loại trừ nguyên nhân do văcxin khiến bé thiệt mạng.

Vợ chồng ông Đây hứa không truy cứu vụ việc.

Đối với địa điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Hưng Phú, lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu xác định đã đáp ứng quy trình chuyên môn về công tác an toàn trong tiêm chủng. Việc khám sàng lọc, tư vấn trước và theo dõi trẻ 30 phút sau tiêm tại cơ sở y tế được thực hiện đầy đủ và vắcxin Quinvaxem 5 trong 1 được bảo quản đúng quy định. Từ đó, hội đồng chuyên môn nhận định bé tử vong do "suy hô hấp sau tiêm ngừa là do sốc phản vệ trên cơ địa trẻ quá mỏng".

Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đến Bệnh viện Phước Long họp cùng 6 bác sĩ, lãnh đạo công an huyện và 4 người trong gia đình bé Ngọc để bàn hậu sự. Ông Nam chia buồn cùng gia đình ông Trần Văn Đây (cha bé), hứa vận động hỗ trợ chi phí an táng vì đây là hộ nghèo.

Các bác sĩ còn lại giải thích cho ông Đây biết nguyên nhân bé tử vong do "sốc thuốc tiêm ngừa 5 trong 1". Cán bộ công an huyện đề xuất 2 phương án: "một là hỗ trợ tiền mai táng, hai là không đưa ra ra tố tụng trước pháp luật". Cuối cùng gia đình chọn phương án nhận tiền 40 triệu đồng, không truy cứu vụ việc, không giải phẫu tử thi và không khiếu nại về sau.

Căn nhà lá trống trước hở sau của vợ chồng ông Đây.

Nhà nghèo, vách lá rách tả tơi trên nền đất, vợ chồng ông Đây không nghề nghiệp ổn định. Người đàn ông 43 tuổi này từng bị chấn thương sọ não suýt chết do ngã xe 7 năm trước. Hiện ông chạy xe ôm kiếm vài chục nghìn sống qua ngày.

"Tôi chọn phương án nhận tiền vì nếu làm lớn chuyện thì không biết lấy đâu ra chi phí để mai táng. Giải phẫu tử thi điều tra này kia chỉ thêm tội cho con", người cha nói.

Theo VnExpress