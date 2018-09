Con chết bất thường, gia đình mang quan tài đến trụ sở xã

Nghi ngờ về cái chết bất thường của anh Luân trong trại giam, gia đình đã mang quan tài đến trụ sở xã khiếu nại trong nhiều giờ.

Chiều 7/1, gia đình đã mang quan tài cùng thi thể anh Lê Văn Luân (23 tuổi, trú xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) từ trụ sở UBND xã Ea Wy về nhà để lo hậu sự sau nhiều giờ khiếu nại.

Quan tài của Luân vẫn đang được đặt ở UBND xã Ea Wy. Ảnh NLD

Theo thông tin từ gia đình anh Luân, tháng 9/2014, anh Luân bị bắt tạm giam để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Công an huyện Ea H’leo đang củng cố hồ sơ để chuyển sang Viện kiểm sát truy tố thì sáng 6/1, Công an xã Ea Wy báo tin cho gia đình là anh Luân bị bệnh, đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị. Ngay sau đó, cha và cậu anh Luân đã đến bệnh viện thăm. Khi đến nơi, người nhà thấy anh Luân đã nằm trong nhà xác, cơ thể tím tái. Cơ quan pháp y sau đó đã khám nghiệm tử thi và cho biết nguyên nhân anh Luân tử vong là do bị bệnh tim.

Người nhà cho rằng cái chết của anh Luân có nhiều điểm bất thường nên mang quan tài chứa thi thể nạn nhân ra đặt tại UBND xã Ea Wy để khiếu nại suốt nhiều giờ.

“Từ lúc sinh ra tới nay, cháu chưa từng đi bệnh viện lần nào cũng như chưa có biểu hiện gì về tim mạch. Hơn nữa, ngày cháu ra đầu thú tại công an xã vẫn khỏe mạnh, giờ trở về là một xác chết. Chúng tôi không tin con bị bệnh mà chết”, cha anh Luân nói.

Anh Lê Văn Trường (28 tuổi, anh của anh Luân) cho biết thời gian Luân bị tạm giam, cứ đầu tháng hoặc vào ngày mùng 10 của tháng, gia đình lại vào thăm Luân một lần và thấy Luân vẫn rất khỏe mạnh. “Ngày 5/1, công an huyện điện báo công an xã thông báo em tôi bị ốm nặng được đưa vào bệnh viện điều trị nhưng mãi sáng 6/1 công an xã mới thông báo cho gia đình tôi biết sự việc. Chúng tôi thấy sự việc quá bất thường”, anh Trường nói.

Chiều 7/1, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của anh Lê Văn Luân là do bị bệnh lý chứ không phải bị đánh đập.

Cũng theo ông Thắng, sau khi xảy ra cái chết của anh Luân, gia đình đã đặt quan tài và thi thể nạn nhân ở xã nhiều giờ để khiếu nại. Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã giải thích để gia đình hiểu nguyên nhân tử vong của anh Luân là do bệnh tim nên gia đình đã đồng ý đưa về lo mai táng.

Theo Pháp Luật TP HCM