Có mặt trong xô xát ở bệnh viện, chủ tịch phường nói cầm ghế để... ngồi

Một chủ tịch phường tại Nghệ An thừa nhận có xuất hiện trong video quay cảnh lộn xộn tại khoa cấp cứu, song không hành hung bác sĩ.

Bệnh viện 115 Vụ cãi vã, xô xát tại Bệnh viện 115 Nghệ An

Ngày 21/8, ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho hay thành phố đang yêu cầu ông Nguyễn Xuân Huân (Chủ tịch phường Trung Đô) tường trình để làm rõ nghi vấn tham gia vào vụ hành hung nhân viên Bệnh viện 115 Nghệ An.

Tại Bệnh viện 115 Nghệ An, bác sĩ Hoàng Thị Minh (Khoa cấp cứu) cho hay 21h30 ngày 18/8 khoa cấp cứu tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt. Sau khi kiểm tra, phát hiện nạn nhân bị vỡ xương gò má, kíp trực đã giải thích tình trạng cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Nửa giờ sau, một nhóm người đi đến, trong số này có người đàn ông to cao, mang kính cận tỏ thái độ bực tức vì anh Nam nhập viện đã lâu mà chưa được chụp phim. Bác sĩ Minh cho rằng người đàn ông cao to đã lớn tiếng rồi tát mình. Điều dưỡng Lê Quang Hòa ra can thiệp thì cũng bị người này đe doạ, chửi bới.

Một lát sau, một người đàn ông khác đi vào phòng cấp cứu vớ theo ghế nhựa, cầm lăm lăm ở tay... Những hình ảnh này được camera an ninh tại đây ghi lại. Người đàn ông cầm ghế được cho rằng là ông Huân, Chủ tịch phường Trung Đô.

Ông Nguyễn Xuân Huân. Ảnh: Hải Bình.

Chiều 21/8, ông Huân cho hay không tham gia vào vụ lộn xộn như thông tin nhiều người đăng tải trên mạng xã hội. Ông nói tối 18/8 nhận được thông tin người cháu họ bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An nên vội tới thăm. Vào phòng cấp cứu, thấy một người đàn ông hành hung bác sĩ nên ông can ngăn.

"Tôi định cầm ghế nhựa để ngồi nhưng sau đó vội tới can người đàn ông kia nên bị hiểu nhầm", ông phân trần.

"Tôi tham gia là để giải quyết việc lộn xộn tại đây chứ không phải tham gia vào việc hành hung. Nếu tôi có ý định cầm ghế để hành hung y bác sĩ thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm", Chủ tịch phường khẳng định.