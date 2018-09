Cô giáo nghi dùng thước đánh chết học sinh

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một nữ giáo viên vì nghi ngờ cô này đã dùng thước đánh chết một bé trai và làm bị thương 3 học sinh khác.

Ảnh minh họa

Beijing News đưa tin sự việc xảy ra hôm 28/5 khi nữ giáo viên 50 tuổi họ Li đang dạy thêm tại nhà ở huyện Ngũ Liên, tỉnh Sơn Đông.

He Zhaolong, bố của cậu học sinh đã tử vong, cho biết gia đình anh và cô Li đều sống trong một khu nên cậu con trai 12 tuổi đã học thêm ở nhà nữ giáo viên này được vài năm.

Theo anh He, con trai anh bị đánh vào đầu và qua đời do tổn thương quá nghiêm trọng. He cho biết thêm vào thời điểm sự việc xảy ra, có khoảng hơn 10 em học sinh khác cũng đang ở trong lớp học và ba trong số những em này cũng bị thương.

"Lúc đang giảng bài sáng hôm 28/5, cô giáo đột nhiên khóa cửa phòng và bắt đầu dùng một cái thước lớn để đánh bọn trẻ cho tới khi chúng thoát được ra ngoài và gọi người tới cứu", He kể.

Bức ảnh chụp con trai He người đầy máu được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cuối tuần qua. He cho hay ông không biết lý do gì khiến cô Li nổi điên và ra tay với bọn trẻ, đồng thời khẳng định cả nhà ông không hề có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với cô Li.

Theo giới chức địa phương, nghi phạm từng là giáo viên dự bị nhưng bị cho nghỉ việc vào năm 2002. Từ đó, Li kiếm sống bằng việc mở các lớp gia sư tại nhà, dạy tiếng Trung Quốc và toán học cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 6.

Sau khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều thành viên đã bày tỏ sự tức giận và cảm thông với gia đình các nạn nhân.

Cảnh sát cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để làm rõ vụ việc.

Hướng Dương