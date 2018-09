Cô giáo lột trần bé 3 tuổi tè dầm rồi để các bạn 'ê'

Bé Trung tè dầm trong lớp, bị cô giáo nhéo tai, dúi đầu xuống đất, lột trần và để các bạn trong lớp 'ê'.

Chiều ngày 25/12, Anh Đỗ Hữu Thắng, Chủ cơ sở mầm non Ánh Dương, phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết sau khi nhận được thông tin, cô giáo, lãnh đạo cơ sở mầm non đã trực tiếp đến nhà xin lỗi phụ huynh, xin lỗi trẻ.

Cũng theo anh Thắng, gia đình đã gỡ đoạn video xuống khỏi trang cá nhân, thông cảm cho cô giáo, đề nghị trường không xử phạt nặng cô giáo. “Hiện gia đình đang xin cho cháu nghỉ học ít hôm ở nhà”, anh Thắng nói.

Trước đó, một video dài hơn 13 phút ghi lại cảnh một trẻ mầm non bị giáo viên vẫy vào góc lớp xử phạt bằng hình thức nhéo tai, dúi đầu xuống đất và lột trần như nhộng để các bạn trong lớp "ê" vì tè dầm được lan truyền trên mạng. Video trên được ghi từ camera một lớp học ở cơ sở mầm non Ánh Dương, do cô giáo Thanh Vân phụ trách.

Trung bị tụt quần áo, cho các bạn trong lớp “ê”.

Sau khi được đăng tải, đoạn phim nói trên nhận sự phản hồi bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ của nhiều người. Trẻ trong video là bé Trung năm nay 3 tuổi, được gia đình gửi học ở cơ sở này được ít tháng.

Theo anh Thắng, ngay trong ngày 24 và 25/12, cơ sở tổ chức nhiều cuộc họp với toàn bộ giáo viên, yêu cầu cô Thanh Vân viết bản kiểm điểm, bản tường trình sự việc. “Cô Vân tâm trạng rất lo lắng, sợ hãi cho rằng chỉ vì bột phát, không kiềm chế được cảm xúc nên trót dại”, anh Thắng nói.

Giáo viên Thanh Vân, sinh năm 1994, vừa tốt nghiệp Trung cấp mầm non tháng 9 thì được nhận vào Cơ sở mầm non Ánh Dương thử việc. Sau 2 tháng, cô đã được ký hợp đồng với mức lương 3,5 triệu đồng một tháng. Cô cùng một cô giáo nữa được giao dạy lớp trẻ 3 tuổi.

Bà Trương Thị Phương Mến, Hiệu phó phụ trách cơ sở mầm non Ánh Dương, chia sẻ: “Đây là sự việc đáng tiếc. Đơn vị đã chủ động mời công an phường đến làm việc và báo cáo với cấp quản lý. Sự việc sẽ được đơn vị xử lý nghiêm theo quy định”.

Mầm non Ánh Dương Hà Đông là một trong 10 cơ sở mầm non Ánh Dương tại Hà Nội. Cơ sở này được UBND phường Phúc La, quận Hà Đông cấp phép, thành lập tháng 7, đang có gần 70 trẻ theo học.

Theo Tiền Phong

* Tên các nhân vật đã được thay đổi