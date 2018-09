Cô gái trẻ bị bạn trai lừa bán sang Campuchia giá 5.000 USD

Được bạn trai mới quen rủ đi sinh nhật, Thanh nhận lời mà không biết đã bị lừa bán sang Campuchia. Gia đình phải chuộc tiền mới được thả.

Hiện công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc các nạn nhân nữ bị hai kẻ lừa bán sang Campuchia. Sự việc xảy ra từ đầu năm nhưng đến nay chưa có ai bị xử lý.

Sinh ra và lớn lên tại xã Lộc Thuận (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1998) phải bỏ học sớm. Với mong muốn phụ giúp cha mẹ, Thanh rời quê đến thị trấn Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xin việc làm.

Thế nhưng, Thanh không ngờ chính mình để lại gánh nặng hơn cho người thân, chỉ sau một tháng đặt chân đến Bình Dương. Cũng vì tin tưởng người bạn trai mới quen tên Bo (ngụ thị trấn Mỹ Phước), Thanh bị gã đem qua Campuchia bán với giá 5.000 USD. Và Thanh may mắn vẫn còn khỏe mạnh cho đến ngày người thân mang tiền đến chuộc.

Nơi chị Thanh được bạn trai đưa đến.

Thanh cho biết, mình vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến những ngày bị giam giữ nơi đất khách. Cô nhớ lại: “Hôm đó, vào một ngày cuối tháng Chạp năm 2014, em được bạn trai mới quen tên Bo rủ đi dự sinh nhật một người bạn tại huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương). Vì tin tưởng bạn nên em nhận lời ngay mà không một chút do dự.

Lúc bấy giờ, ngoài Bo với em còn có thêm 2 người bạn (một nam, một nữ) cùng đi. Tụi em được một chiếc xe ôtô 7 chỗ, do bạn trai thuê, đến đón đi. Sau khi xe khởi hành được khoảng 30 phút, em thấy thắc mắc về lộ trình. Thay vì đi theo hướng về huyện Dầu Tiếng như đã nói trước, xe lại chạy theo hướng Tây Ninh”.

“Khi em hỏi, Bo nói đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh hát karaoke vì bạn của Bo tổ chức sinh nhật tại đó. Vì đi chung 4 người nên em không có chút sợ hãi và rất hào hứng bởi lần đầu tiên được đi chơi xa. Thế nhưng, linh tính chuyện chẳng lành khiến em bỗng dưng cảm thấy sợ hãi khi thấy xe chạy rất lâu nhưng chưa tới nơi. Từ ánh sáng yếu ớt của đèn xe trong buổi chập choạng, em thấy mình đang đi qua những cánh đồng mía, tiếp đến là rừng núi hiểm trở. Lúc bấy giờ, em thấy sợ nên hỏi bạn trai thêm một lần nữa. Bo sau đó đã trấn an em bằng cách đưa ra lý do rất hợp lý. Bo nói lâu lâu mới đi xe hơi nên đi tham quan Tây Ninh xíu rồi trở lại quán karaoke vẫn còn kịp”, Thanh kể tiếp.

Thanh không biết rằng, mình đang bị bạn trai lừa gạt để thực hiện âm mưu đen tối. “Khi xe dừng lại, bước xuống, em nhìn thấy các bảng hiệu toàn ghi chữ không đọc được. Hỏi bạn trai, em mới biết mình đang ở Campuchia. Sau đó, tụi em ghé vào một quán karaoke. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, trong căn phòng karaoke chỉ còn mình em và một bạn gái đi cùng. Tụi em gọi hoài cho bạn nhưng không liên lạc được.

Một lúc sau, có 2 người xăm trổ đầy mình bước vào phòng hỏi số điện thoại của người thân. Họ bắt em nói chuyện với người thân, bảo người nhà đưa tiền sang chuộc vì nợ tiền thua cờ bạc. Lúc đó, em mới biết mình bị bạn lừa bán”, nạn nhân cho biết.

Sau khi thương lượng, bọn chúng đồng ý thả chị Thanh với số tiền 30 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Bích (chị gái nạn nhân Thanh) cho biết thêm: “Hôm đó, gia đình tôi nhận được cuộc gọi tới của một số máy lạ. Đầu dây bên kia cho biết, họ đang ở Campuchia và đang giam giữ Thanh. Người này cũng cho biết, Thanh đã vay tiền đánh bạc và nếu muốn chuộc người, gia đình tôi phải đưa 5.000 USD.

Họ còn nói, nếu báo tin cho công an, Thanh sẽ bị giết chết. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đủ số tiền quá lớn như đề nghị, nên gia đình tôi chưa đồng ý liền mà xin họ thời gian. Sau đó, họ gọi lại và ra thông báo nếu trước Tết Dương lịch không đem tiền qua chuộc người, sẽ không còn cơ hội”.

Chị Bích nhớ lại: “Sáng ngày mùng 1 Tết Dương lịch, tôi cùng với anh rể đến điểm hẹn tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, chúng tôi được một người đàn ông được cho là hành nghề xe ôm đã dẫn đến một chỗ giáp biên giới Campuchia. Lúc này, có 3 người đàn ông mặt mày bặm trợn tiến đến ra lệnh đưa tiền, sau đó sẽ thả người. Họ cũng cho biết, trước đó đã thả một cô gái bị giam cùng Thanh vì người nhà đến chuộc.

Lúc bấy giờ, tôi van xin họ giảm bớt số tiền vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn không đủ khả năng. Một trong số người đang giữ em tôi tỏ ra tức giận với lời đề nghị của tôi. Tuy nhiên, sau một cuộc gọi điện hỏi ý kiến, gã hỏi tôi có trong người bao nhiêu. Tôi nói hết khả năng mới gom được 30 triệu đồng. Phân vân một lúc, họ nhận tiền rồi thả người”.

Trong khi đó, anh Phan Văn Lộc (anh rể nạn nhân) cho hay, những kẻ bắt giữ Thanh đã dùng nhiều hung khí để sẵn sàng tấn công anh cùng người nhà. “Khi thấy tôi, những tên xăm trổ với bộ mặt hung dữ dọa giết Thanh. Chúng quát mắng Bích và cho rằng Bích không giữ lời hứa. Một trong số đó nói tôi là công an. Chúng bảo: 'Tao đã nói mày không được báo công an sao giờ lại không giữ lời'.

Khi chị Bích nói không có công an, chúng không tin. Tên cầm đầu chỉ mặt anh Lộc rồi nói: “Nhìn mày tao biết ngay là “cớm” (ý nói công an)”. Sau một hồi giải thích, chúng đồng ý nhận tiền. Tuy nhiên, bọn chúng không giao người ngay. Một lúc sau, khi cả nhóm người này qua bên kia biên giới Campuchia, Thanh mới được một người khác dẫn đến trả cho người nhà.

Đi cùng với tên Bo là một thanh niên tên Chung, ngụ tại tỉnh Bình Phước. Gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc khi Bo và Chung có hành vi bắt cóc nạn nhân đi bán, nhưng đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

“Tên Bo ở địa phương có tiếng là bặm trợn, không coi ai ra gì. Hắn rất hung hăng. Do gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nên thường xuyên sang Campuchia đánh bạc. Tôi cũng mới nghe nói thằng Bo lừa bạn gái sang Campuchia để bán. Tuy nhiên, đến giờ Bo vẫn chưa bị công an bắt. Có lẽ, gia đình nhà thằng Bo giàu, chú bác lại làm lớn trên huyện nên thoát tội. Khi Bo còn nhởn nhơ ngoài vòng phát luật, tôi vẫn sợ nó lại đi lừa thêm người khác”, một hàng xóm của gia đình Bo chia sẻ.

Nói về vấn đề này, chị Bích cho biết: “Sau khi chuộc em gái về, tôi đã đến Công an huyện Lộc Ninh trình báo sự việc. Tuy nhiên, tôi được hướng dẫn đến làm việc tại Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Bởi vì em gái tôi xảy ra chuyện trên địa bàn thị xã Bến Cát. Sau khi trình bày sự việc với công an, cũng như chỉ đích danh hung thủ, phía Công an thị xã Bến Cát đã mời Bo, Chung đến làm việc. Thế nhưng, đến nay hai người này vẫn chưa bị giam giữ. Thấy Thanh vẫn bình an vô sự nên gia đình tôi cũng không muốn làm lớn chuyện”.

Một cán bộ điều tra Công an thị xã Bến Cát cho biết: “Đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh. Trong đơn của chị Thanh có ghi rõ tên cùng với địa chỉ của thủ phạm được cho là đã dẫn chị qua Campuchia bán. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã đem tiền qua chuộc về”. Cũng theo vị này, hiện cơ quan công an vẫn đang thu thập thông tin và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công Lý

* Tên nạn nhân đã được thay đổi