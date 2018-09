Cô gái ở Kon Tum bị thương khắp người nghi do chủ tra tấn

Trở về sau bốn năm làm thuê ở Gia Lai, cô gái 23 tuổi khai bị chủ dùng bàn ủi, thanh sắt nóng gí vào người rồi bẻ răng.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 21/7 cho biết đang điều tra sự việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, quê xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) tố cáo bị chủ nhà tra tấn khi làm thuê ở TP Pleiku.

Bốn năm trước, Y Nhiêu cùng đám bạn rời làng đến TP Pleiku tìm việc mong cải thiện cuộc sống. Ngày trở về trong dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt cô biến dạng đến mức bà Y Chúc (mẹ ruột) khựng lại vài giây. Mất hồi lâu sau khi Nhiêu xưng "con đây mà", bà mới nhận ra đứa con gái dứt ruột đẻ ra.

Y Nhiêu kể những vết sẹo chi chít trên cơ thể là do bị tra tấn bằng hung khí. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Di chứng bị bỏng và bạo hành bằng hung khí để lại trên người cô gái 23 tuổi chi chít sẹo: ở đầu, mặt, cổ, lưng, hai vú, vùng kín; hai răng cửa cũng bị gãy. Ngay khi con về nhà, gia đình đã đưa Nhiêu đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

Bác sĩ A Khánh, cán bộ Trung tâm Y tế huyện, cho biết ngoài các vết sẹo dày đặc, nạn nhân còn bị vết thương nhiễm trùng ở hai bên vùng lỗ tai và sau bàn tay, ngón tay. Các vết thương có mủ đang trong tình trạng hoại tử.

Nằm trên giường bệnh, Y Nhiêu vẫn chưa hết hoảng loạn. Cô kể, năm 2014, do gia đình đông anh em, kinh tế khó khăn nên cô quyết đi làm thuê. Ban đầu, thiếu nữ làm cho các rạp cưới ở phường Thống Nhất, TP Pleiku. Sau đó, cô được chủ quán cà phê đưa về phụ việc. Từ đây, Y Nhiêu liên tục bị đánh đập, hành hạ, tra tấn.

Tháng 6 vừa qua, cho rằng Nhiêu lấy trộm hơn một tỷ đồng và có quan hệ bất chính với chồng đến có thai, nữ chủ quán đã "xuống tay" không thương tiếc. "Cứ mỗi lần em nói không lấy thì bà chủ lại dùng cây sắt đập lên người. Bà ta còn dùng cả cây gỗ đã đóng đinh đập lên đầu, lên mặt, hai bàn tay làm chảy máu", Y Nhiêu kể, giọng yếu ớt.

Theo cô gái, người chủ còn dùng bàn ủi điện, thanh sắt hơ lên than nóng ủi, gí lên người. "Bà chủ dùng búa đinh đập vào răng, không gãy bà lại dùng kìm nhổ. Bà ta còn dùng kìm cắt kẽm kẹp tai, dùng dao phay xẻo từng nhát vào tay", Y Nhiêu rùng mình nhớ lại. Cô gái cho biết trước đây khi cô có thai 5 tháng với người yêu cũng bị bà chủ đánh đến sẩy thai.

Đưa tay lên những vết bỏng đã thành sẹo trên đầu, Nhiêu cho biết đây là dấu vết của những thanh sắt nhọn chọc vào. "Khi em bị ngã xuống, họ lấy chân đá mạnh", Nhiêu thuật lại.

Đến ngày 9/7, cô bị đánh đập đến ngất xỉu. Tỉnh dậy ở bụi rậm ven đường, Y Nhiêu cố gắng bò ra được lề đường và được người dân đưa đi cấp cứu, sau đó tìm đường về quê.

Nhiêu cho biết sau những ngày đầu bị tra tấn dã man, cô đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng bà chủ dọa sẽ đánh, giết cả người thân.

Vết thương trên bàn tay nghi do bị dùng dao xẻo. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Đại tá Lê Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Đak Glei, Kon Tum - cho biết, do sự việc có tính chất nghiêm trọng và xảy ra ở tỉnh Gia Lai nên cơ quan đã mời gia đình lên xác minh, đồng thời hướng dẫn họ viết đơn trình báo gửi Công an Gia Lai.

Hiện Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã làm việc với người phụ nữ bị tố cáo và phát hiện bà này bị nghiện ma túy đá nên đã đưa đi cai nghiện. Khai với cảnh sát, người phụ nữ thừa nhận đã thuê Y Nhiêu giúp việc nhà. Sau đó, bà ta nghi người làm ăn trộm tiền, vàng, bỏ ngải vào thức ăn nên đã đánh đập.

Hồi năm 2009, bé Hào Anh ở Cà Mau được mẹ đưa vào trại tôm giống Minh Đức để làm việc và học nghề. Tại đây, em cũng bị vợ chồng chủ trại hành hạ dã man.

Đến cuối tháng 4/2010, sự việc mới được phát giác khi người hàng xóm đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình. Vợ chồng chủ trại sau đó lĩnh mỗi người 23 năm tù. Chính quyền địa phương bị kỷ luật.