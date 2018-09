Cô gái nam tính lột xác nhờ phẫu thuật

Một cô gái trẻ Hàn Quốc có ngoại hình giống như đàn ông quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ để không bị nhầm.

Bae So Young xinh đẹp bội phần sau khi đại tu nhan sắc. Ảnh: Asia One

Bae So Young, một nhân viên chăm sóc khách hàng, từng bị nhiều người trêu chọc. Cũng vì những ký ức đau buồn đó mà Bae ngày càng trở nên sợ hãi và lo lắng. Bae cho biết cô nảy ra ý tưởng tạo cho mình vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn hơn bằng cách thay đổi ngoại hình cho giống con trai. Thậm chí giọng nói của Bae cũng ồm ồm như nam giới. Tuy nhiên Bae không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Mẹ của Bae cho biết bà rất đau lòng mỗi khi đi ra ngoài, con gái bà đều bị nhận nhầm. "Khi tôi 15 tuổi, những người bạn trai đã làm một điều kinh khủng với tôi. Tôi nghĩ mình bị bắt nạt vì quá yếu đuối, vì thế tôi muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Đó là lúc tôi bắt đầu thay đổi", Bae So Young chia sẻ trên Let Me In, một show truyền hình thực tế về những cô gái có ngoại hình xấu xí trở nên xinh đẹp hơn sau khi dao kéo.

Tuy nhiên cô gái trẻ cuối cùng nhận ra vấn đề mà cô phải khắc phục là tâm lý và quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại vẻ nữ tính.

Theo Asia One, sau khi thực hiện các ca phẫu thuật như hút mỡ, hạ gò má, gọt xương hàm và nâng mũi, hiện Bae So Young đã hoàn toàn lột xác. Thậm chí cả bố mẹ cô cũng ngạc nhiên đến mức không dám tin người đứng trước mặt là con gái mình.

Hướng Dương