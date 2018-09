Cô gái mù ở Philippines được hâm mộ vì giọng hát 'thiên thần'

Không được học tiếng Anh nhưng Elsie có thể hát trôi chảy và truyền cảm ca khúc 'Perfect' của Ed Sheeran.

Cô gái mù sống trong ngôi làng nhỏ ở Philippines gây sốt bởi giọng hát 'thiên thần' Cô gái mù Philippines hát 'Perfect'

Tuần qua, Elsie, cô gái mù ở làng chài nghèo tại Philippines, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi video cô hát ca khúc Perfect của ca sĩ người Anh Ed Sheeran được lan truyền.

Theo nickname Darrell Burnett, người đã đăng tải video của Elsie lên Facebook, cô gái trẻ này không biết nói tiếng Anh vì chưa bao giờ đi học nhưng vẫn có thể hát những bài hát bằng tiếng Anh nhờ lắng nghe và ghi nhớ.

Burnett viết: "Đây là Elsie. Cô ấy bị mù hoàn toàn, chưa bao giờ đến trường, chưa bao giờ học tiếng Anh. Cô ấy nghe những bài hát và học chúng. Elsie là một trong những giọng ca tuyệt vời nhất tôi từng nghe".

Video Elsie hát được đăng ngày 23/8 và đạt hơn 3 triệu lượt xem, hơn 84.000 lượt chia sẻ và 43.000 bình luận chỉ trong vòng một tuần.

Ngoài ra, các ca khúc như Just Give Me a Reason của Pink, hay You´ll Never Walk Alone được viết cho vở kịch Carousel diễn trên sân khấu Broadway năm 1945, do Elsie thể hiện cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của người dùng mạng.