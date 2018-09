Cô gái một tay giành chiến thắng tại cuộc thi người đẹp

Cô gái trẻ một tay người Mỹ vượt lên khó khăn của bản thân để đăng quang trong một cuộc thi người đẹp.

Nicole Kelly tự tin dù bị thiếu cẳng tay trái. Ảnh: Barcroft

Nicole Kelly, 23 tuổi, chào đời với khuyết tật thiếu cẳng tay trái, tuy nhiên, cô cho biết chưa bao giờ để điều đó ngăn cản mọi nỗ lực của bản thân. Trước khi tham gia cuộc thi, Kelly từng diễn xuất trong một vở nhạc kịch ở New York.

Cô gái đã tốt nghiệp đại học chia sẻ: "Khi lớn lên, tôi học được cách dùng sự thân mật, thoải mái của bản thân để vượt qua những cái nhìn ban đầu của mọi người dành cho mình. Điều đó có nghĩa là tôi thử tất cả mọi hoạt động thể thao, từ bóng chày, khiêu vũ, cho đến môn lặn. Tôi cũng tìm được niềm đam mê trong một thế giới mà tôi cho phép mọi người thỏa thích nhìn mình, đó là khi tôi đứng trên sân khấu".

Mới đây, Kelly đã vượt qua hàng trăm đối thủ để trở thành Hoa hậu bang Iowa 2014. Cô vừa tiến hành một cuộc vận động có tên The Power of One (Sức mạnh của một người) nhằm động viên mọi người hãy biết tận dụng sự khác biệt của bản thân để làm lợi thế. Cô cũng gặp gỡ cha mẹ của những em nhỏ bị tật nguyền.

"Giao lưu với phụ huynh của các bé khuyết tật và gặp khiếm khuyết khác là trải nghiệm buồn và đau khổ", Kelly nói.

Hiện tại cô gái trẻ dùng chiến thắng của mình để nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật đồng thời khuyến khích các bạn trẻ hãy kiên trì theo đuổi ước mơ.

Hướng Dương